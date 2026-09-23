Aumento de las compras en el exterior: proyectan que superarán los US$1.200 millones a fin de 2026

Las compras en el exterior mantienen un fuerte crecimiento durante 2026, aunque los últimos datos comienzan a mostrar una desaceleración. Entre enero y agosto, las importaciones que ingresaron a la Argentina mediante servicios postales alcanzaron los US$855 millones, un 71,1% más que durante el mismo período de 2025.

El dato surge de un relevamiento de la consultora Analytica elaborado a partir de información del INDEC. El monto acumulado durante los primeros ocho meses del año quedó apenas US$39 millones por debajo de todo lo registrado a lo largo de 2025, lo que refleja la expansión que tuvo esta modalidad entre los consumidores.

Si el nivel de operaciones se mantiene durante los próximos meses, Analytica proyecta que 2026 terminará con importaciones superiores a los US$1.200 millones a través de servicios postales. De concretarse esa estimación, se alcanzaría un nuevo máximo anual para este canal.

Agosto mostró una desaceleración

Durante agosto, las compras en el exterior mediante servicios postales totalizaron US$104 millones. El monto volvió a superar la barrera de los US$100 millones, aunque representó una disminución respecto de julio y confirmó una moderación frente al récord registrado en junio.

En aquel mes, las operaciones habían llegado a US$125 millones, mientras que agosto se convirtió en el segundo período consecutivo con una baja mensual. A pesar de ese retroceso, fue el sexto mes seguido en el que los ingresos por esta modalidad permanecieron por encima de los US$100 millones.

En comparación con agosto de 2025, el crecimiento alcanzó el 13,9%. La variación fue inferior al 15,5% interanual registrado en julio y quedó considerablemente por debajo de los aumentos de tres dígitos observados durante los primeros meses de 2026.

Por qué se moderó el crecimiento

Parte de la desaceleración responde a una cuestión estadística, debido a que las comparaciones interanuales comienzan a realizarse contra meses de 2025 en los que las operaciones internacionales ya habían crecido con fuerza. La flexibilización de los mecanismos para pequeños envíos había comenzado a impactar con mayor intensidad desde mediados del año pasado.

El crecimiento de las compras en el exterior estuvo impulsado, entre otros factores, por una mayor utilización de plataformas internacionales y servicios de courier. Entre los productos adquiridos por consumidores argentinos tienen especial presencia la indumentaria y los artículos tecnológicos.

La expansión modificó rápidamente el volumen de paquetes que ingresan al país. La serie analizada por Analytica muestra un salto pronunciado desde mediados de 2025 y niveles elevados durante prácticamente todo el transcurso de 2026.

Cuáles son los límites para realizar compras

El régimen de pequeños envíos permite adquirir mercadería mediante courier por un valor de hasta US$3.000 por envío. Los artículos deben destinarse a uso personal, sin finalidad comercial, y se permiten hasta tres unidades de una misma especie.

Para las primeras cinco operaciones realizadas por una persona durante un mismo año calendario existe una franquicia de hasta US$400 de valor FOB por envío. Dentro de ese límite no se pagan derechos de importación ni tasa de estadística, aunque corresponde abonar IVA y, en aquellos casos en los que corresponda, impuestos internos.

Con US$855 millones acumulados hasta agosto, las compras en el exterior quedaron cerca de superar en apenas nueve meses el monto total de 2025. Aunque el ritmo de expansión comenzó a moderarse, la proyección para el cierre del año mantiene las operaciones por encima de los US$1.200 millones.