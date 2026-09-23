El Gobierno formalizó un canje para postergar vencimientos de deuda atada al dólar

El Gobierno formalizó un canje de deuda atada al dólar destinado a convertir una Letra del Tesoro Nacional dólar linked que vence el próximo 30 de septiembre por otros instrumentos con vencimientos posteriores.

La operación quedó establecida mediante la Resolución Conjunta 56/2026 de las secretarías de Finanzas y Hacienda del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El título elegible para la conversión fue la LELINK D30S6, una letra cero cupón vinculada al dólar estadounidense cuyo vencimiento opera el 30 de septiembre de 2026. Los tenedores pudieron optar por tres instrumentos a cambio.

La primera alternativa corresponde a una letra dólar linked con vencimiento el 30 de octubre de 2026. Para concretar la operación, Economía autorizó ampliar su emisión hasta un máximo de valor nominal original de US$4.500 millones.

La segunda opción es otra letra vinculada al dólar, pero con vencimiento el 30 de noviembre de 2026. También se autorizó una ampliación de hasta US$4.500 millones de valor nominal original.

Finalmente, la tercera alternativa es el Bono del Tesoro Nacional vinculado al dólar estadounidense cero cupón con vencimiento el 30 de junio de 2028. En este caso, la ampliación autorizada tiene un límite de hasta US$5.200 millones de valor nominal original.

Qué significa la ampliación de las emisiones

Los montos autorizados no implican que el Gobierno haya tomado automáticamente US$14.200 millones de nueva deuda. La resolución especificó que las ampliaciones serán por el monto necesario para llevar adelante la conversión y estableció esos valores como límites máximos para cada instrumento.

El objetivo de la operación es intercambiar títulos que vencen a fines de septiembre por instrumentos con vencimientos posteriores, trasladando parte de las obligaciones hacia octubre, noviembre o junio de 2028, según la opción elegida por los participantes.

La recepción de ofertas fue establecida entre las 11:30 y las 15 del martes 22 de septiembre, mientras que la liquidación de las ofertas aceptadas y adjudicadas quedó fijada para el viernes 25 de septiembre.

Cómo se concretará el canje

Los participantes cuyas ofertas resultaron aceptadas deberán transferir los títulos elegibles antes de las 17 del jueves 24 de septiembre a la cuenta de la Secretaría de Finanzas en la Central de Registro y Liquidación de Pasivos Públicos y Fideicomisos Financieros del Banco Central.

Posteriormente, el viernes 25, se acreditarán los nuevos instrumentos correspondientes a cada participante, de acuerdo con el procedimiento establecido por Economía.

La medida forma parte de la estrategia del Tesoro para administrar los vencimientos de deuda pública. Al tratarse de instrumentos dólar linked, su valor está vinculado a la evolución del tipo de cambio de referencia, aunque su operatoria y liquidación se realizan bajo las condiciones establecidas para cada título.