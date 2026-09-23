ANSES: quiénes pueden cobrar la ayuda de $420.000 para capacitación laboral

La ayuda de ANSES de hasta $420.000 para capacitación laboral corresponde a la línea Progresar Trabajo, destinada a personas que realizan cursos de formación profesional. La convocatoria 2026 continúa abierta y los interesados que reúnan las condiciones pueden inscribirse hasta el próximo 27 de noviembre.

El programa depende del Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, mientras que ANSES participa en la evaluación socioeconómica y en el esquema de pagos. El beneficio tiene un valor de $35.000 mensuales, por lo que puede representar nominalmente hasta $420.000 al considerar 12 cuotas.

Progresar Trabajo busca acompañar económicamente a quienes se capacitan para mejorar sus posibilidades de inserción laboral. Para acceder, la formación elegida debe estar comprendida dentro de los cursos o trayectos de formación profesional habilitados por el programa.

ANSES: quiénes pueden acceder a la ayuda

La convocatoria está destinada, en términos generales, a personas de 18 a 24 años. Para quienes no cuentan con empleo formal registrado, el límite de edad se extiende hasta los 35 años, mientras que determinados grupos priorizados cuentan con excepciones específicas.

Además, los postulantes deben ser argentinos nativos o naturalizados, o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en Argentina y DNI. También deben cumplir con la evaluación socioeconómica prevista por Progresar.

Otro requisito central es estar inscripto en un curso de formación profesional o trayecto formativo válido. La institución educativa será la encargada de certificar la condición académica del beneficiario.

Cuánto se cobra por Progresar Trabajo

El valor de la beca es de $35.000 mensuales. El esquema contempla inicialmente el pago del 80% del beneficio, equivalente a $28.000, mientras que el porcentaje restante queda sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas correspondientes.

El 20% retenido puede acreditarse posteriormente una vez que la institución certifique la finalización del curso. Por ese motivo, resulta fundamental mantener la regularidad y completar la capacitación elegida.

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El monto de $420.000 surge de considerar 12 pagos completos de $35.000. Sin embargo, la suma final que perciba cada beneficiario dependerá de la duración de su trayecto formativo y del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Los requisitos para solicitar el beneficio

Los ingresos considerados para la evaluación socioeconómica no deben superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, de acuerdo con las condiciones establecidas para el programa.

Asimismo, el beneficiario debe contar con una cuenta bancaria o billetera virtual a su nombre, donde se realizará la acreditación del dinero. La cuenta informada no puede pertenecer a un tercero.

ANSES interviene en la evaluación socioeconómica de cada solicitud a partir de la información disponible en sus bases de datos. En paralelo, las instituciones educativas certifican la situación académica de los aspirantes.

Cómo inscribirse para cobrar la ayuda

La inscripción es gratuita y completamente online. El interesado debe contar con una cuenta de Mi Argentina e ingresar a la plataforma oficial de Progresar para comenzar el trámite.

Una vez dentro del sistema, deberá elegir la opción correspondiente a Progresar Formación Profesional, ingresar sus datos personales, completar la encuesta solicitada e informar los datos relacionados con el curso que realiza.

Tras enviar la solicitud, el aspirante podrá consultar posteriormente el resultado desde la misma plataforma. La inscripción para esta línea continuará habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026.

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Cómo consultar los pagos en ANSES

Los beneficiarios pueden revisar la información disponible sobre sus prestaciones mediante Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Allí pueden consultar los datos relacionados con sus cobros, de acuerdo a lo informado por El Destape Web.

También es importante mantener actualizada la información personal y cumplir con las exigencias del curso, debido a que la continuidad y el pago completo de la beca dependen de las certificaciones correspondientes.

El trámite para acceder a Progresar Trabajo es personal y no requiere gestores ni intermediarios. Quienes estén realizando una capacitación habilitada y reúnan los requisitos todavía tienen tiempo para solicitar el beneficio.