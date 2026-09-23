Una de las billeteras virtuales más usadas permitirá comprar y vender acciones

Mercado Pago prepara una nueva etapa dentro de su negocio financiero en Argentina. La plataforma permitirá comprar y vender acciones en los próximos meses, según anticipó Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre.

El empresario no precisó cuándo comenzará a funcionar la nueva herramienta ni informó cuáles serán las acciones disponibles, los montos mínimos para operar o las condiciones que deberán cumplir los usuarios. Sí ubicó el lanzamiento dentro de los próximos meses y lo vinculó con la ampliación de la oferta de inversiones que Mercado Pago ya tiene disponible.

"Ya podés comprar fondos y podés comprar el índice Merval, pero en unos meses vas a poder comprar acciones", agregó Galperin.

La incorporación de acciones ampliará los instrumentos financieros que pueden utilizar los usuarios de la cuenta digital, permitiendo avanzar desde la inversión mediante fondos comunes hacia la compra y venta de títulos de manera directa desde Mercado Pago. La plataforma ya permite acceder a fondos comunes de inversión y a alternativas vinculadas con el mercado de capitales argentino, además de los fondos money market que ofrece desde la aplicación.

Qué inversiones ofrece actualmente Mercado Pago

La llegada de la compra y venta de acciones se produce después de la incorporación de nuevos fondos comunes de inversión en pesos. La plataforma sumó dos alternativas denominadas "Bonos, plazos fijos y más" y "Empresas argentinas", destinadas a perfiles de inversión diferentes.

Ambos fondos permiten comenzar con $100 y solicitar el rescate del dinero, que se acredita en un día hábil. La posibilidad de retirar los fondos con ese plazo constituye una de las características de estas alternativas dentro de la aplicación.

El fondo "Bonos, plazos fijos y más" está compuesto por instrumentos de renta fija. Su cartera distribuye el capital entre plazos fijos, letras del Tesoro, como las Lecaps, y bonos soberanos en pesos.

La alternativa está orientada a inversiones de corto y mediano plazo y permite acceder a una cartera diversificada de instrumentos sin necesidad de que el usuario compre cada activo de manera individual.

Una de las diferencias con un plazo fijo tradicional está relacionada con la disponibilidad del dinero. En el caso de un depósito bancario a plazo fijo, los fondos permanecen inmovilizados hasta el vencimiento establecido. En cambio, en el fondo común de inversión el usuario puede solicitar el rescate y recibir el dinero de acuerdo con el plazo de liquidación correspondiente.

El fondo que invierte en empresas argentinas

La segunda alternativa incorporada por Mercado Pago es "Empresas argentinas", un fondo de renta variable que sigue el comportamiento del índice ROFEX 20.

El índice está compuesto por veinte acciones argentinas seleccionadas en función de criterios vinculados con su liquidez y capitalización. De esta manera, el fondo permite acceder de manera indirecta a un conjunto de compañías que cotizan en el mercado local.

Entre las empresas incluidas en la cartera se encuentran Grupo Financiero Galicia; Banco Macro; BBVA Argentina; YPF; Transportadora de Gas del Sur; Pampa Energía y Central Puerto.

La composición del fondo incluye exposición a distintos sectores de la economía argentina, entre ellos bancos, petróleo, gas y generación eléctrica.

A diferencia del fondo de renta fija, esta alternativa está vinculada al comportamiento de acciones y, por lo tanto, su evolución depende de las variaciones de los activos que integran la cartera.

Los dos fondos son administrados por Mercado Pago Asset Management y tienen como entidad de custodia a Banco Industrial, conocido como BIND. Su funcionamiento se encuentra bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores.

La incorporación de estas opciones se realizó de manera gradual dentro de la aplicación y amplió la oferta de inversiones que Mercado Pago ya tenía disponible para sus usuarios.

Cuándo se podrán comprar y vender acciones

La nueva función permitirá avanzar desde la inversión mediante fondos comunes hacia la compra y venta de acciones de manera directa desde Mercado Pago, modificando el alcance de la propuesta financiera de la plataforma.

Por el momento, la compañía no comunicó una fecha concreta para el lanzamiento. Tampoco informó qué acciones estarán disponibles, cuáles serán los montos mínimos de operación, qué comisiones se aplicarán ni cuáles serán las condiciones específicas para acceder al servicio.

La única referencia temporal aportada públicamente por Galperin fue que la herramienta estará disponible "en unos meses".

El anuncio también deja abierta la posibilidad de que la plataforma incorpore nuevos instrumentos financieros dentro de su aplicación. Hasta ahora, Mercado Pago había concentrado parte de su estrategia de inversiones en fondos que permiten obtener rendimientos sobre el dinero disponible en la cuenta.

La posibilidad de operar acciones directamente modificaría el alcance de esa propuesta y permitiría a los usuarios acceder a títulos individuales desde la misma plataforma.

Según informa IProfesional, la futura función de compra y venta de acciones todavía tiene varios aspectos pendientes de confirmación.

Mercado Pago deberá comunicar qué instrumentos estarán disponibles para los usuarios, los requisitos para comenzar a operar, los montos mínimos, las comisiones y las condiciones de compra y venta antes del lanzamiento oficial.

También resta conocer cómo se integrará la nueva herramienta con las funciones de inversión que ya están disponibles dentro de la aplicación.