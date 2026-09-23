Relevamientos en hogares de Paraná y zona: cómo identificar a los encuestadores y qué datos solicitan

REDACCIÓN ELONCE
Personal de Estadística visitó viviendas seleccionadas por el INDEC. Autoridades explicaron a Elonce cómo verificar la identidad de los encuestadores y aclararon que nunca pedirán documentos, recibos de sueldo, fotografías ni datos biométricos.
Autoridades de la Dirección General de Estadística y Censos de Entre Ríos explicaron cómo identificar a los encuestadores y qué datos nunca deben solicitar durante la Encuesta Permanente de Hogares, un programa nacional de producción continua de indicadores sociales y económicos creado en 1973 por el INDEC en Argentina.
En ese sentido, el organismo provincial emitió las recomendaciones ante la circulación de mensajes que calificaban falsamente como estafadores a trabajadores del relevamiento. La directora general del organismo, Carina Cottonaro, y la jefa del Área Sociodemográfica, Silvia Montaño, indicaron a Elonce que los encuestadores están debidamente identificados y que su identidad puede verificarse mediante una credencial con código QR.
También aclararon que el personal no necesita ingresar a las viviendas. Las preguntas pueden responderse desde una ventana, detrás de una reja o en la puerta del domicilio, como medida de seguridad para las familias y los trabajadores.
No es un censo
Cottonaro explicó que la Encuesta Permanente de Hogares es un operativo continuo y diferente de un censo. La Dirección provincial realiza el trabajo según los criterios metodológicos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.
“Es una encuesta permanente, no es un censo. Pertenecemos al sistema estadístico provincial y trabajamos con lineamientos del INDEC, que permiten comparar los resultados con los de otras provincias”, señaló.
Las viviendas no son elegidas por los encuestadores ni por la Dirección provincial. La muestra es seleccionada por el INDEC y cada domicilio puede recibir cuatro visitas en distintos trimestres.
El relevamiento se concentra en las personas que habitan la vivienda seleccionada. Allí puede encontrarse una persona sola, una familia o más de un hogar compartiendo el mismo inmueble.
Cómo verificar a los encuestadores
Antes de comenzar las preguntas, el trabajador debe presentar una credencial identificatoria con un código QR. Al escanearlo, el vecino puede ingresar a la base oficial y comprobar el nombre y la fotografía del encuestador.
Además, el personal entrega una nota explicativa con una firma original realizada en tinta azul. El documento detalla las características del operativo y la importancia de responder la encuesta.
“No es una fotocopia. La nota lleva una firma en azul y explica el operativo. La credencial tiene un código QR que permite entrar a nuestra base y ver la foto de la persona que está realizando la encuesta”, detalló Cottonaro.
Si el vecino no puede utilizar el código, tiene la posibilidad de comunicarse con los teléfonos de la Dirección General de Estadística y Censos para consultar si la persona pertenecía al organismo.
Cuestionarios originales y en color
Las autoridades indicaron que los formularios utilizados siempre son originales y están impresos en color. En algunos casos incluyen una etiqueta con información de la vivienda seleccionada.
“Nuestros cuestionarios nunca son fotocopias. Son originales, están impresos en color y habitualmente tienen una etiqueta emitida según la selección realizada por el INDEC”, explicó la directora.
La documentación, la credencial y el código QR forman parte de las medidas dispuestas para que la población pueda diferenciar a los trabajadores oficiales de una eventual maniobra engañosa.
Los datos de los encuestadores también fueron informados a las jefaturas departamentales, las comisarías y las comisiones vecinales de los sectores en los que se desarrolla el operativo.
Qué datos pueden solicitar los encuestadores
Los encuestadores pueden preguntar el nombre de pila, la fecha de nacimiento, la conformación del hogar, la actividad laboral y si la persona había buscado empleo, entre otros datos sociodemográficos.
Las respuestas son utilizadas con fines estadísticos y no están destinadas a identificar individualmente a los integrantes de la familia.
“Se pueden solicitar un nombre y una fecha de nacimiento porque eso permite calcular las edades. El resto son datos generales sobre trabajo, búsqueda laboral y características del hogar”, indicó Cottonaro.
Las funcionarias remarcaron que el encuestador nunca pediría un documento de identidad, una fotografía, un recibo de sueldo ni información biométrica. Tampoco solicitaría ingresar al domicilio.
Dónde se realiza el relevamiento
La Encuesta Permanente de Hogares se desarrolla principalmente en el Gran Paraná, integrado por Paraná, Oro Verde, Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y San Benito.
También alcanza al aglomerado Concordia, que incluye sectores y localidades cercanas como Benito Legerén. La delimitación responde a la movilidad laboral existente entre las ciudades principales y sus áreas próximas.
Desde 2025, la provincia también había comenzado a efectuar un relevamiento continuo en otras localidades. Anteriormente, ese trabajo se realiza una vez por año.
Entre las ciudades incorporadas se encuentran Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón, además de localidades intermedias y pequeñas. "La ampliación permitiría obtener información sobre el mercado laboral de toda la provincia", argumentó Montaño.
Mensajes falsos generaron dificultades
Montaño explicó a Elonce que el trabajo de campo se había complicado por mensajes difundidos en grupos vecinales. Esas publicaciones sostenían que los encuestadores eran falsos y que solicitaban datos biométricos mediante tabletas.
“Circulan mensajes que dicen que los encuestadores son truchos, que piden información biométrica o que relevan datos que no corresponden. Todo eso es falso y genera temor”, afirmó.
La funcionaria señaló que esas advertencias habían provocado llamados a la Policía y demoras para trabajadores que estaban identificados y cumplían tareas oficiales.
Ante una duda, los vecinos podían verificar la credencial, escanear el código QR, comunicarse con la Dirección o consultar en la comisaría correspondiente antes de responder.
La importancia de participar
Las autoridades señalaron que la información solamente puede obtenerse mediante las respuestas de las personas seleccionadas. “La información se la pedimos directamente a la persona entrevistada. Es importante que responda porque los datos sirven para elaborar estadísticas y diseñar políticas públicas”, concluyó Montaño.
Los resultados permiten conocer aspectos relacionados con empleo, desocupación, características de los hogares y condiciones socioeconómicas. Posteriormente, esos datos son utilizados por organismos estatales, universidades y otras instituciones.