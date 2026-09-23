Habilitaron nuevamente la pesca en un tramo del río Paraná tras verificar mejoras ambientales

El Gobierno del Chaco dispuso el levantamiento de la veda extraordinaria de pesca que regía sobre un sector del río Paraná, luego de que los últimos controles determinaran una normalización de las condiciones biológicas y ambientales.

La restricción alcanzaba al tramo comprendido entre la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay y la zona conocida como Los Cables. La decisión quedó formalizada mediante la Disposición N.º 059/2026, que dejó sin efecto la medida extraordinaria vigente en ese sector. La limitación había sido adoptada de manera preventiva frente a una concentración excepcional de peces y al riesgo de una extracción intensiva del recurso.

Con la entrada en vigencia de la nueva disposición, las actividades pesqueras quedaron nuevamente habilitadas bajo las condiciones establecidas por la normativa general correspondiente. La apertura, sin embargo, permanecerá condicionada a que se mantenga el escenario favorable constatado durante los relevamientos.

Qué determinaron los controles en el río

Antes de resolver el levantamiento se realizaron muestreos técnicos y relevamientos biológicos sobre el área alcanzada. Los análisis permitieron comprobar que habían cesado las circunstancias excepcionales que habían motivado la restricción en el río Paraná.

Los informes indicaron además una reducción del riesgo de extracción intensiva sobre las poblaciones de peces presentes en aguas bajo jurisdicción chaqueña. A partir de esas conclusiones, las autoridades consideraron que ya no estaban dadas las condiciones para sostener la prohibición extraordinaria.

El ministro de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible de Chaco, Oscar Dudik, confirmó que la decisión respondió a los resultados de esos monitoreos. La restricción había sido concebida como una medida preventiva y temporal, ligada directamente a la evolución del recurso pesquero.

La pesca vuelve, pero seguirán los controles

El levantamiento no significará el retiro de los organismos encargados de fiscalizar la actividad. La Dirección de Fiscalización Ambiental y la Brigada Operativa Ambiental continuarán realizando tareas de seguimiento sobre el sector involucrado.

Los agentes mantendrán los recorridos y controles para observar la evolución de las poblaciones de peces y detectar eventuales modificaciones en las condiciones ambientales. La posibilidad de mantener habilitada la pesca dependerá de que los indicadores continúen dentro de parámetros considerados normales.

La protección extraordinaria había sido implementada precisamente para evitar que una concentración inusual de ejemplares facilitara una presión pesquera excesiva. Este tipo de medidas permite restringir temporalmente las capturas cuando los monitoreos detectan situaciones que pueden incrementar la vulnerabilidad de determinadas especies.

Una medida sujeta a la evolución del recurso

El antecedente inmediato muestra que las restricciones sobre el río Paraná pueden modificarse según la información obtenida en el terreno. En septiembre, Chaco había dispuesto otra medida preventiva frente a una concentración extraordinaria de peces, acompañada por tareas de patrullaje y vigilancia.

La provincia ya había aplicado durante 2026 medidas similares para proteger cardúmenes concentrados en distintos sectores del cauce. En mayo, por ejemplo, se reforzaron controles sobre un tramo entre la confluencia Paraná-Paraguay y Los Cables ante la presencia de un importante cardumen de surubí.

Con los nuevos informes técnicos, la actividad vuelve ahora a quedar habilitada en el sector alcanzado por la última restricción extraordinaria. Las autoridades provinciales mantendrán el seguimiento y podrán revisar nuevamente la situación si los controles detectan cambios que representen un riesgo para el recurso pesquero.