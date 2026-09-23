Festejo estudiantil motivó un despliegue policial en Paraná: no hubo incidentes

REDACCIÓN ELONCE
Cerca de mil alumnos del último año de secundaria participaron de una fiesta en la zona del Thompson. La subjefa de Operaciones, Cecilia Galiano, confirmó a Elonce que el evento terminó sin peleas, robos ni otros incidentes.
Cerca de mil estudiantes del último año del nivel secundario participaron de un festejo sin incidentes durante la madrugada de este miércoles en un local bailable de la zona del Thompson, en Paraná. La Policía desplegó cinco móviles y 26 funcionarios para acompañar el ingreso y la desconcentración de los jóvenes.
Al respecto, la subjefa de Operaciones de la Jefatura Departamental Paraná, Cecilia Galiano, confirmó a Elonce que no se registraron peleas, robos ni inconvenientes en la vía pública. “Todo se desarrolló con normalidad. Hay que resaltar la actitud de los jóvenes, que festejaron y después se retiraron hacia sus domicilios sin ocasionar ningún problema”, expresó.
La actividad comenzó durante los primeros minutos de la madrugada y finalizó alrededor de las 5:45, cuando los asistentes terminaron de retirarse del establecimiento.
El operativo en la zona del Thompson
La Policía había recibido información anticipada sobre la apertura del local bailable y la cantidad estimada de asistentes. Ante la convocatoria, el encuentro fue considerado un evento de concurrencia significativa y se dispuso un operativo preventivo en distintos puntos del sector costero.
La presencia policial se extendió por avenida Ramírez, desde Laurencena hacia el norte, los accesos al balneario Thompson, la costanera, las calles internas, el sector de baños y el puente que conducía hacia Solanas.
“Teníamos conocimiento de que uno de los boliches de la zona iba a abrir sus puertas para un número aproximado de mil personas. Decidimos tratarlo como un evento importante porque entendíamos que los jóvenes necesitaban tener esta noche”, explicó Galiano.
Cinco móviles y 26 funcionarios
El dispositivo estuvo integrado por cinco móviles policiales. Uno quedó apostado en el ingreso al sector, otro frente al local bailable y un tercero en el puente de Solanas. Las dos unidades restantes recorrieron las inmediaciones.
Además, hubo personal uniformado distribuido en diferentes puntos cercanos al establecimiento. “Éramos alrededor de 26 funcionarios en total, con presencia en los accesos y móviles recorriendo para que los chicos pudieran llegar y retirarse de forma segura”, detalló la funcionaria policial.
Los efectivos también supervisaron que los jóvenes no ingresaran con botellas de vidrio. Galiano indicó que esa medida formaba parte de los controles desarrollados desde años anteriores en los lugares donde se realizaban concentraciones estudiantiles.
La desconcentración
Una vez finalizada la fiesta, los móviles recorrieron las avenidas Ramírez y Laurencena, además de calle Ambrosetti. El despliegue continuó mientras los estudiantes abandonaban la zona y emprendían el regreso a sus viviendas.
“A las 5:45 los chicos ya habían terminado de salir del boliche. Con la recorrida de los móviles fuimos acompañando el desplazamiento para que pudieran llegar a sus domicilios de forma segura”, relató Galiano.
La subjefa de Operaciones remarcó la importancia de que las autoridades tomaran conocimiento previamente sobre este tipo de convocatorias. Esa información, explicó, permitía determinar la cantidad de personal y los puntos en los que debía reforzarse la prevención.
Prevención para próximos eventos
La Policía anticipó que mantendría operativos similares durante las próximas actividades vinculadas con los estudiantes y los festejos de primavera. El objetivo sería prevenir incidentes en los ingresos, durante el desarrollo de los encuentros y al momento de la salida.
“Es importante conocer previamente los eventos para tomar las medidas preventivas y los recaudos necesarios. Buscamos que los chicos lleguen y se retiren de forma segura y que los padres puedan quedarse tranquilos”, señaló Galiano.
La funcionaria agregó que la presencia policial también permitiría intervenir rápidamente ante posibles peleas, robos u otras situaciones. En esta oportunidad, la desconcentración se completó sin que fuera necesaria ninguna intervención por incidentes.