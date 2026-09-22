Buscan a Solange Bustamante, la joven paranaense cuyo último contacto fue desde Rosario hace 11 días

La mujer de 36 años pidió dinero a su madre para regresar a Paraná el 11 de septiembre. Su familia no volvió a tener noticias de ella y pidió que cualquier información se comunique al 911.
Solange Bustamante, una paranaense de 36 años, es buscada por su familia después de que se perdiera contacto con ella el 11 de septiembre. Ese día se comunicó desde la terminal de ómnibus de Rosario para pedirle a su madre dinero para un pasaje de regreso a Paraná. La transferencia se realizó, pero desde entonces no se supo dónde estaba.
“Ella se comunicó con la mamá a través de un boletero de la terminal de Rosario, solicitándole dinero para el pasaje para volver. La mamá le transfirió y de ahí no sabemos más nada”, relató a Elonce su hermana, Antonella Bustamante. Según explicó, Solange había viajado a Rosario para visitar a una amiga, con quien se encontró durante un rato.
La madre radicó la denuncia cuando Solange no llegó a Paraná. Antonella señaló que, de acuerdo con la información que recibió la familia sobre la revisión de cámaras de la terminal paranaense, su hermana no descendió allí de un colectivo el 11 de septiembre. Aún no saben si abordó un ómnibus en Rosario o si permanece en esa ciudad.
“Ha llegado mucha información de que la vieron acá en Paraná, pero ninguna se confirma”, señaló.
Cómo reconocer a Solange
Su hermana contó que Solange solía viajar como mochilera, pero siempre encontraba la forma de avisarle a su madre dónde estaba, aunque no tenía teléfono celular. “Es raro ahora porque ya van 11 días y no se ha comunicado con ella ni con nadie de la familia”, expresó.
Solange mide aproximadamente 1,65 metros, es delgada, tiene ojos claros y lleva el pelo ondulado hasta los hombros, rapado a los costados. Antonella indicó que su rasgo más distintivo es un tatuaje en forma de línea que va desde el mentón hacia el cuello.
Antonella contó que Solange suele hacer malabares en los semáforos. Por eso, pidió que, si alguien la ve, le avise que su familia la está buscando y que se comunique con su madre.
Dónde aportar información
La familia pidió cautela ante las versiones no confirmadas sobre supuestos avistamientos. Si alguien cree haberla visto o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse con el 911 o llamar al 343 5433743.
“Queremos saber cómo está”, dijo Antonella, y pidió que cualquier dato se comunique a la Policía para que pueda ser verificado.