Paraná adhirió a la Ley Provincial de Anafilaxia “Matías Colaprete” para reforzar la prevención

El municipio adhirió a la Ley Provincial de Anafilaxia Nº 11.242 “Matías Colaprete”, que creó un sistema de prevención y actuación frente a reacciones alérgicas graves. La ordenanza fue sancionada durante la 14ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Paraná.

La iniciativa fue presentada por las concejalas Fernanda Facello Gerez, Susana Farías y Luisina Minni, integrantes del bloque Más para Entre Ríos. La adhesión permitirá que el Ejecutivo municipal articule acciones de capacitación, prevención y concientización con diferentes instituciones.

La anafilaxia es una reacción alérgica grave, generalizada y de rápida aparición que puede poner en riesgo la vida. Por ese motivo, el reconocimiento temprano de los síntomas y una intervención inmediata resultan fundamentales.

Capacitaciones en escuelas, clubes e instituciones

A partir de la ordenanza, la Municipalidad podrá celebrar convenios con organismos provinciales, establecimientos educativos, clubes, instituciones recreativas y comunitarias y organizaciones de la sociedad civil.

Los acuerdos tendrán como finalidad desarrollar instancias de formación para que más personas puedan identificar una reacción alérgica severa y conozcan cómo actuar durante los primeros minutos de la emergencia.

La legislación también busca avanzar en la disponibilidad de los insumos necesarios para brindar una respuesta rápida. Las acciones estarán orientadas a reducir riesgos y facilitar una intervención adecuada hasta la llegada de la asistencia médica.

El acompañamiento de la familia de Matías

Noemí Dalmolín y Daniel Colaprete, padres de Matías, estuvieron presentes en el recinto durante el tratamiento de la iniciativa. La familia había promovido inicialmente la sanción de la norma provincial y luego impulsó su adhesión en el ámbito municipal.

“Que el municipio de Paraná se adhiera a la ley provincial es muy significativo”, expresó Dalmolín. Además, destacó que la medida permitirá organizar y coordinar capacitaciones destinadas a que la comunidad pueda reconocer estos episodios y actuar correctamente.

La madre de Matías sostuvo que la difusión de información representa una herramienta central para prevenir consecuencias graves. La propuesta apunta a que los conocimientos sobre anafilaxia lleguen a los espacios donde las personas desarrollan sus actividades cotidianas.

“La ventana entre la vida y la muerte es de cinco minutos”

Daniel Colaprete remarcó la necesidad de intervenir inmediatamente ante los primeros síntomas de una reacción alérgica severa. “La ventana entre la vida y la muerte es de cinco minutos, por lo que hay que accionar de manera inmediata ante los primeros síntomas”, señaló.

También consideró necesario que las instituciones cuenten con los elementos adecuados y que la población reciba información para reconocer una emergencia. “Hay que dar herramientas a la sociedad para que sepa de qué trata esta enfermedad”, manifestó.

La familia explicó que el objetivo de las normas provincial y municipal fue profundizar la difusión, la capacitación y la concientización sobre la anafilaxia. Asimismo, buscó favorecer una respuesta rápida y coordinada ante eventuales episodios.

Con la adhesión aprobada por el Concejo Deliberante, el municipio quedó facultado para avanzar en acuerdos y actividades que permitan extender los conocimientos sobre esta reacción alérgica y fortalecer los mecanismos de actuación en espacios públicos y privados.