El Ministerio de Salud de Entre Ríos brindó una capacitación en anafilaxia a estudiantes de Uader

Ante más de 130 asistentes, se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación sobre anafilaxia en el marco de la Ley Provincial Nº 11.242 "Matías Colaprete". Su madre, Noemí Dalmolín, compartió su experiencia.
Se brindó una capacitación en anafilaxia a estudiantes de Uader. Ante más de 130 asistentes, se llevó a cabo una nueva jornada de capacitación sobre anafilaxia en el marco de la Ley Provincial Nº 11.242 "Matías Colaprete". La actividad, organizada de forma conjunta entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos y la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (FCVyS-Uader), estuvo destinada principalmente a estudiantes de tercer año de la Licenciatura en Enfermería.
Frente a un auditorio que reunió a estudiantes de la Licenciatura en Enfermería, la médica especialista en Alergia e Inmunología, María Cecilia Cavallo, abordó cuestiones vinculadas al reconocimiento temprano e intervención inicial ante reacciones alérgicas graves, en el marco de la normativa provincial.
En la oportunidad, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, agradeció la apertura de la casa de altos estudios para brindar esta capacitación. "Para mí es un gran honor y un orgullo poder acompañar a los papás de Matías, con quienes hemos trabajado, junto al equipo técnico del Ministerio, en la conformación de esta ley. Vemos que la capacitación ya se está replicando en muchos ámbitos y que hoy la Universidad esté presente en ese proceso es, para nosotros, un pilar fundamental".
El funcionario recordó que, inicialmente, se capacitó a los equipos de trabajo de hospitales y centros de salud, "y después comenzamos a brindarla a través de todas las vías posibles, con la premisa de llegar a la población para que conozca de qué se trata y pueda actuar de una manera rápida y oportuna. Así que ver hoy a todos los estudiantes de Enfermería que asistieron, con esta motivación y estas ganas de formarse, es muy importante".
A su turno, el rector de la Uader, Luciano Filipuzzi, recordó: "Matías fue docente de la Facultad de Ciencias de la Gestión de la Uader y para nosotros desde el primer momento, su fallecimiento significó involucrarnos en la temática y acompañar todo el proceso. La Universidad no puede estar ajena a estas situaciones, y tenemos que tener a los estudiantes, especialmente de Enfermería, capacitados en anafilaxia. Se trata de situaciones en las que capacitarse y formarse puede salvar vidas", remarcó.
Por su parte, el decano de la FCVyS, Aníbal Sattler remarcó el valor del homenaje y la concientización, y expresó: "Debemos comprometernos todos porque una simple acción puede marcar la diferencia", destacando que desde la Facultad "apuntamos a la formación de formadores para multiplicar esto en cada rincón".
La jornada también contó con la presencia de los padres de Matías, Daniel Colaprete y Noemí Dalmolín. Fue su madre quien compartió su experiencia y reflexionó sobre la importancia de transformar el dolor en acción. "Nunca me enojé, siempre me pregunté cuál era el propósito. Quizás era este: que todos nos animemos a usar la adrenalina y perder el miedo. Cualquier persona que presencie un shock debe animarse a actuar para salvar una vida. Acá va a haber muchos profesionales de la salud, pero también hay gente, como nosotros, como cualquier otra persona, que tiene que animarse y poder inyectar cuando alguien sufre un shock", expresó.
Por último, cabe destacar que el encuentro contó con el acompañamiento de autoridades legislativas, académicas, y de los gobiernos provincial y municipal, además de estudiantes, docentes, equipo de gestión de la FCVyS y público interesado en la temática.