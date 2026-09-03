Buscan a un estudiante de arquitectura que desapareció al salir de la facultad: “Llamame hijo”, suplicó su mamá

El estudiante de arquitectura Mariano Martínez, de 21 años, desapareció el lunes, después de salir de su casa en Berazategui para presentar trabajos en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Mientras familiares, amigos y compañeros participan de la búsqueda, su madre difundió un desesperado pedido: “Te amo, mi hijo, por favor, llamame”.

Sus padres, Alicia y Gustavo, intentaron reconstruir sus últimos movimientos mediante cámaras de seguridad y testimonios. Según la información aportada por la familia, el joven estuvo en la facultad, luego pasó por Punta Lara y finalmente tomó un tren hacia Constitución. Su paradero sigue siendo desconocido.

La madre contó que Mariano había pasado prácticamente todo el fin de semana sin dormir para preparar una entrega. “Yo creo que se esforzó demasiado por cumplir y se descompuso”, relató en diálogo con Crónica TV.

Los últimos movimientos que reconstruyó la familia

Mariano salió de su vivienda alrededor de las 8 del lunes con un bolso grande que contenía las láminas y los trabajos académicos que debía presentar. Una vez en la facultad, según contó su familia, manifestó que se sentía mal y decidió retirarse. Habitualmente regresaba a su casa al mediodía, pero esa jornada no volvió.

Después llegó hasta Punta Lara, donde cámaras de seguridad lo registraron mientras caminaba por la zona de la avenida Almirante Brown y se dirigía a una parada de la línea 275. Gustavo explicó que una cámara de una ferretería captó el momento en que su hijo abordó el colectivo, alrededor de las 14.35, para regresar hacia La Plata.

De acuerdo con el recorrido reconstruido, cerca de las 16 tomó una formación del Tren Roca con destino a Constitución. Durante parte del viaje estuvo acompañado por un compañero de la facultad, que descendió en Hudson. Su madre relató que Mariano se quedó dormido por el cansancio y no bajó en Berazategui, donde debía hacerlo para volver a su casa.

El mensaje que alarmó a sus padres

Mientras estaba en Punta Lara, Mariano se comunicó con su hermano menor. “El único mensaje que Mariano mandó en el día fue a mi hijo Lucas, de 19 años. A las 14.35 se lo ve a Mariano subir al colectivo en Punta Lara”, explicó Gustavo.

En ese contacto le compartió la contraseña de su computadora. Según relató su padre, el joven escribió: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”. Ese mensaje aumentó la preocupación de sus familiares, que continuaron buscando información sobre sus movimientos posteriores.

“Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, expresó Alicia. Esa fue la interpretación de sus padres sobre el mensaje; su contenido no permitió establecer qué le ocurrió al joven ni las circunstancias de su desaparición.

“A nosotros no nos importa si vos estudiás o si no estudiás”

En declaraciones a LaPlataHerald, Alicia describió la angustia que atravesaban: “Mi marido no puede más de la angustia que tiene porque hoy nos enteramos de que mi hijo le contó a un compañero que se sentía mal. Él es nuestro orgullo. Nosotros lo queremos con todo el corazón”.

Luego se dirigió directamente a Mariano: “Si se arrepintió… Marianito, si vos te arrepentiste y no querés seguir la carrera, si no te gustó, por favor, a nosotros no nos importa si vos estudiás o si no estudiás”.

“Si vos tenés vergüenza, porque yo sé que vos me decías siempre: ‘Esta carrera la elegí yo y yo me tengo que esforzar porque la elegí yo’, no importa. Si a vos no te gusta la carrera, no importa. Nosotros te queremos con todo el corazón”, expresó.

El pedido de su mamá para que se comunique

La mujer insistió en que su hijo podía acudir a ellos: “No hagas una locura, no sientas vergüenza. Hablá con nosotros, estamos para vos. Yo vivo por vos, me levanto cada día por vos porque te quiero ver y te quiero dar todo lo que necesitás”.

“Te amo, mi hijo, por favor, llamame, porque estoy muy triste, tengo miedo de que capaz me pase algo en el corazón. Estamos muy mal, yo no sabía que vos te sentías mal. Tenés que contar con nosotros porque te amamos, llamanos, por favor”, suplicó Alicia.

Una nueva pista sobre su posible presencia en Córdoba

Según informó Clarín, Mariano habría sido registrado por una cámara de seguridad en la ciudad de Córdoba, una pista que renovó las esperanzas de su familia. El joven de 21 años se habría presentado en un local de sushi de la capital provincial, donde, de acuerdo con sus allegados, habría dejado un currículum.

A esa información se sumó el testimonio de una empleada de una librería, quien lo habría ubicado en el comercio donde habría impreso el currículum que luego habría entregado en el establecimiento gastronómico.

Por otra parte, Alicia, la madre de Mariano, contó que su hijo estaba afectado por una ruptura amorosa con una compañera de la facultad.

Mientras continúa la investigación, familiares, amigos y estudiantes de la UNLP mantienen activa la búsqueda. La familia pidió que cualquier persona que pueda aportar más información sobre Mariano se comunique con las autoridades, con la expectativa de que nuevos testimonios o registros permitan encontrarlo.