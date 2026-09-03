Visita del papa León XIV en Córdoba: el Cristo del Cura Brochero presidirá la misa

La histórica imagen que José Gabriel del Rosario Brochero mandó a tallar con rasgos de los habitantes de las sierras será trasladada a Córdoba para la misa del papa León XIV. La celebración será uno de los momentos centrales de la visita del Pontífice a la Argentina en noviembre.
El Cristo del Cura Brochero presidirá la misa del papa León XIV en Córdoba, luego de que los obispos de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) solicitaran el traslado de la histórica imagen para la celebración prevista durante la visita del Pontífice a la Argentina en noviembre. La decisión generó una fuerte expectativa en la comunidad brocheriana y en la región de Traslasierra, según publicó la Agencia Informativa Católica Argentina.
La talla fue encargada por el propio José Gabriel del Rosario Brochero y actualmente se conserva en la capilla de la Casa de Ejercicios Espirituales y Museo Brocheriano, en Villa Cura Brochero. La particularidad de la imagen es que representa a Jesús con características propias de los habitantes de las sierras cordobesas: tez morena, cabello oscuro y facciones de la región.
El objetivo del Cura Gaucho era que los pobladores pudieran sentirse identificados al contemplar el rostro de Cristo. Según la historia difundida por el Santuario del Cura Brochero, la imagen fue realizada a partir de un tronco de álamo y se habría utilizado a un serrano como modelo para la representación.
Una imagen estrechamente ligada al Cura Brochero
La talla está vinculada a la Casa de Ejercicios Espirituales impulsada por Brochero en la entonces Villa del Tránsito e inaugurada en 1877. Desde entonces, el Cristo acompañó retiros, celebraciones y momentos de oración en uno de los lugares centrales de la misión evangelizadora desarrollada por el sacerdote cordobés.
Antes de viajar, la histórica pieza será acondicionada para garantizar su conservación. Debido a las dimensiones y al peso de la cruz, se prevén trabajos específicos para protegerla durante el traslado. Luego deberá atravesar nuevamente las Altas Cumbres para llegar a la capital provincial.
Ese recorrido tendrá además un fuerte simbolismo. Brochero atravesaba las Altas Cumbres para llevar los sacramentos, predicar y acompañar a las familias que vivían dispersas en los parajes serranos. Tras la celebración con León XIV, el Cristo regresará a su lugar habitual en Villa Cura Brochero.
Córdoba prepara la llegada del papa León XIV
La visita del Pontífice a Córdoba está prevista para el martes 10 de noviembre. Según informó el propio Santuario del Cura Brochero, León XIV presidirá la misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), escenario donde también celebró una Eucaristía san Juan Pablo II durante su histórica visita de 1987.
En paralelo, la Arquidiócesis de Córdoba comenzó a organizar la recepción de los peregrinos que viajarán desde diferentes puntos del país. Para ello habilitó un relevamiento a través de un formulario, destinado a parroquias, movimientos, asociaciones, escuelas y otras comunidades que necesiten alojamiento durante la jornada previa al encuentro con el Papa.
El objetivo es dimensionar anticipadamente la demanda y coordinar espacios para quienes participarán de las actividades. Los preparativos avanzan así para una visita que tendrá al legado del Cura Brochero como uno de sus principales símbolos espirituales y que movilizará a fieles de distintas provincias hacia Córdoba.