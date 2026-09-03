Crimen del arquitecto Bassi en Paraná: se investiga un presunto robo como móvil

Dos hombres de 52 y 48 años fueron detenidos como sospechosos del homicidio del arquitecto Rodolfo Augusto Bassi, quien fue encontrado sin vida en un departamento del barrio Paraná XIV, en la capital entrerriana. Uno de los acusados sería un albañil que realizaba trabajos para la víctima, mientras que el restante fue localizado cuando viajaba hacia Misiones.

Las detenciones se produjeron entre la noche de este miércoles y la madrugada del jueves, luego de que los investigadores reunieran distintos elementos que vincularían a ambos hombres con el hecho. La investigación se desarrolla bajo la hipótesis de un robo que terminó con la muerte del arquitecto de 61 años.

Bassi poseía departamentos que alquilaba y en los que habitualmente realizaba tareas de mantenimiento. Según los datos de la investigación, durante la tarde del martes se comunicaba por WhatsApp con su novia, pero después de las 16 dejó de responder.

Ante la falta de noticias, familiares del arquitecto concurrieron cerca de la medianoche a la Comisaría 12ª y posteriormente se dirigieron junto con policías hasta un domicilio del barrio Paraná XIV donde sabían que había estado. En ese momento encontraron la vivienda cerrada.

Horas después ingresaron al domicilio de Bassi ubicado en calle Dupuy, pero no encontraron al hombre ni a su motocicleta. Posteriormente regresaron al departamento situado en la zona de Churruarín y Blas Parera.

Un policía logró acceder al balcón trasero a través de la vivienda de una vecina e ingresó al inmueble. Allí encontraron a Bassi tendido en el suelo, sin vida y con presencia de sangre, por lo que se estableció inicialmente que se estaba ante una muerte violenta.

Investigan una maza encontrada en el lugar

El fiscal Juan Manuel Pereyra dispuso la intervención de la División Homicidios, Policía Científica, el Cuerpo Médico Forense y otras áreas destinadas a investigar las circunstancias del crimen.

En una primera revisión, el médico forense detectó un golpe en la cabeza de la víctima. Para este jueves estaba prevista la autopsia destinada a establecer la causa de muerte y determinar la existencia de otras lesiones.

Además, en el departamento fue encontrada una maza que podría haber sido utilizada durante el homicidio, elemento que quedó incorporado a la investigación, menciona Análisis.

Una cámara de seguridad ubicada en un pasillo del barrio no registró imágenes nítidas del departamento, aunque los registros permitieron comenzar a orientar la búsqueda de los sospechosos.

Vecinos señalaron que el arquitecto y un albañil frecuentaban el inmueble. También indicaron que durante la tarde observaron al trabajador acompañado por otro hombre. Incluso, uno de ellos se habría acercado a una vecina para pedirle agua caliente para el mate.

A partir del análisis de otras cámaras de seguridad de la zona, los investigadores pudieron reconstruir parte del recorrido realizado por los dos hombres y, junto con otros elementos reunidos, establecer sus identidades y domicilios.

Dos detenidos

El jefe de la División Homicidios, Miguel Della Valle, confirmó a Elonce que los dos detenidos serían conocidos de la víctima. Uno de los sospechosos tiene 48 años. Fue localizado y demorado durante la noche en la vía pública por personal de la División Homicidios. Según la información disponible, registra una causa reciente por el delito de estafa.

El segundo acusado, de 52 años, había comprado un pasaje en la Terminal de Ómnibus de Paraná y viajaba hacia la provincia de Misiones. “Estaba viajando en un micro al momento de la detención”, confirmó Della Valle..

Al conocerse esa información, se solicitó colaboración a la Policía de Federal, que interceptó el colectivo sobre la Ruta Nacional 127. Los efectivos identificaron al pasajero y escoltaron el vehículo hasta la Terminal de Federal, donde fue demorado. Según se indicó, tenía en su poder elementos considerados incriminatorios para la causa.

Alrededor de las 5 de este jueves, la Justicia emitió las órdenes de detención para ambos sospechosos. Además, se realizaron dos allanamientos vinculados con la investigación.

Uno de los procedimientos tuvo lugar en el domicilio de uno de los acusados, en barrio El Perejil, mientras que el restante se desarrolló en la vivienda de la pareja de otro de los detenidos, en Bajada Grande. Allí fueron secuestrados elementos considerados de interés para esclarecer el crimen.

Hipótesis

El director general de Investigación e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, confirmó que los investigadores tienen certeza de que los dos detenidos estuvieron vinculados con la víctima y se encontraban en el lugar del hecho. Sin embargo, aclaró que todavía es prematuro determinar el móvil del homicidio y que se aguardan la autopsia y el análisis de los elementos secuestrados.

Blasón explicó que una de las hipótesis contempla una agresión seguida de un intento de sustraer pertenencias, aunque señaló que todavía deberá establecerse si efectivamente faltaron objetos de valor del inmueble. “Podemos tener como una hipótesis que hubo una agresión muy fuerte y también un intento de sustraer pertenencias”, sostuvo en diálogo con radio La Voz.

El funcionario policial indicó que existen indicios de que los sospechosos tenían elementos que podrían no pertenecerles, circunstancia que deberá ser corroborada por el fiscal Juan Manuel Pereyra y por familiares de Bassi. Además, precisó que el departamento donde ocurrió el homicidio era propiedad del arquitecto y se encontraba deshabitado.

La Policía confirmó que los detenidos estuvieron en el lugar

Respecto del vínculo entre la víctima y los sospechosos, Blasón señaló que, de acuerdo con la información aportada por familiares y conocidos, existía una relación previa vinculada con trabajos de oficio. No obstante, remarcó que todavía restan aspectos por esclarecer.

“Tenemos certeza de que estas personas están vinculadas, estuvieron en el lugar y es un paso muy importante en la investigación. Esperaremos ahora el resultado de la autopsia, saber realmente la causa de fallecimiento, y con toda la prueba colectada la Fiscalía determinará”, afirmó.

Finalmente, Blasón confirmó que se secuestraron numerosos elementos y destacó la intervención de la Policía de Federal para localizar a uno de los sospechosos cuando intentaba salir de la provincia. “Personal de la Departamental Federal pudo individualizar a una de estas personas que estaba queriendo salir de la provincia. También hay otros indicios que lo vinculan a este hecho”, concluyó. Elonce.com