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Cineclub Noble inicia una nueva programación dedicada el cine entrerriano

El Cineclub Noble estrenará en septiembre el ciclo "Germen de miradas", con películas y cortometrajes realizados por cineastas entrerrianos. La primera función será el martes 8, a las 20 horas, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

3 de Septiembre de 2026
Cineclub Noble inicia un ciclo de cine entrerriano.
Cineclub Noble inicia un ciclo de cine entrerriano. Foto: Secretaría de Cultura de Entre Ríos

El Cineclub Noble estrenará en septiembre el ciclo "Germen de miradas", con películas y cortometrajes realizados por cineastas entrerrianos. La primera función será el martes 8, a las 20 horas, en Paraná, con entrada libre y gratuita.

El Cineclub Noble inicia una nueva programación en septiembre, con el ciclo "Germen de miradas".La propuesta del Instituto Autárquico Audiovisual (IAAER) está dedicada al cine de Entre Ríos. Todas las funciones serán de acceso libre y gratuito en la Sala Noble, ubicada en calle Matorras 861 de Paraná.

 

La actividad, impulsada con la invitación de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone recuperar y exhibir diferentes producciones realizadas por cineastas vinculados con la provincia, con largometrajes y cortometrajes de distintas épocas.

 

 

La primera presentación será el próximo martes 8, en la que se proyectará "La Risa" (2009), el primer largometraje de ficción del director, guionista y camarógrafo argentino Iván Fund. También se exhibirá el cortometraje "Esnorquel" (2005), del director Maximiliano Schonfeld, una producción de 18 minutos de duración.

 

 

Las películas que abrirán el ciclo

 

"La Risa", estrenada originalmente en 2009 en la Competencia Internacional del BAFICI, sigue a cuatro jóvenes amigos en un pueblo de Entre Ríos que estiran al máximo las horas posteriores a una noche de fiesta. En lugar de regresar a sus casas, transcurren los "tiempos muertos" de la resaca arriba de un auto y caminando por calles de tierra.

 

En tanto, "Esnorquel" es el retrato cotidiano de un grupo de jóvenes que viven en una aldea de la provincia de Entre Ríos, donde la música y los primeros amores se propagan en el verano y las fiestas populares.

 

 

Cómo continúan las próximas funciones

 

El ciclo continuará el martes 15 de septiembre, a las 20 horas, con "Orquesta Roja", dirigida por Nicolás Herzog, y el corto "Una tarde feliz", de Celina Murga y Juan Villegas.

 

El martes 22 será el turno de "Itsmo", de Stefanía Santiago, junto a "Marcel", cortometraje dirigido por Gastón Calivari. La programación tendrá continuidad el martes 6 de octubre con "El Amarillo", de Sergio Mazza, y "Amaina", de Eduardo Crespo. Todas las funciones serán a las 20 horas en la Sala Noble.

 

Temas:

Cine Entre Ríos Programación Cineclub Noble Paraná
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