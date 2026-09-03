"Blanca Irradiante": cómo funcionará la subasta de obras de arte

Blanca Irradiante abrirá sus puertas en Paraná este viernes 4 de septiembre, desde las 19 horas, en la planta alta de Casa Boulevard, ubicado en Ituzaingó 80. El nuevo espacio funcionará como galería y mercado de arte y comenzará su actividad con una muestra integrada por trabajos de alrededor de 50 artistas.

Silvina Fontelles y Marta Zubieta, coordinadoras del espacio, visitaron El Despertador de Elonce y brindaron detalles sobre una de las particularidades de la propuesta: el mecanismo elegido para comercializar las obras durante la primera exposición.

Cada artista establecerá un precio base para su trabajo. Quienes estén interesados podrán consultar ese monto y dejar una oferta en un sobre identificado con el número de la obra. "La oferta posterior tiene que superar en $5.000 la base", explicaron sobre el reglamento.

Las ofertas podrán mejorarse hasta el cierre

A diferencia de una subasta tradicional, las propuestas podrán consultarse y mejorarse durante los días siguientes. De esta manera, una persona interesada tendrá la posibilidad de regresar y realizar una oferta superior antes de que finalice la exposición.

El procedimiento concluirá el 21 de septiembre, cuando se retirarán los sobres y se confeccionará un acta con asesoramiento profesional. A partir de allí se determinará quién realizó la mejor oferta por cada pieza.

Las coordinadoras señalaron que se trata de una modalidad poco utilizada en Paraná y que anteriormente fue implementada en una experiencia vinculada con la Escuela de Arte. "Queríamos probarla también", explicaron.

Una segunda muestra ya tiene fecha

La exposición inaugural reúne producciones vinculadas con dibujo, pintura, escultura, fotografía y arte textil, entre otras disciplinas. Los artistas forman parte del recorrido realizado durante los últimos años por Programa Doméstico, dispositivo pedagógico coordinado por Raquel Minetti y Paola Chiapella.

Además, Blanca Irradiante ya prepara su segunda propuesta. Fontelles y Zubieta adelantaron que el 2 de octubre inaugurará una muestra de cinco dibujantes de distintas generaciones, esta vez con un sistema tradicional de venta y precios establecidos.

La inauguración de este viernes será con entrada libre y gratuita y permitirá recorrer las obras, conocer a sus autores y participar de la particular modalidad de ofertas.