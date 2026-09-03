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Sociedad Educación universitaria

Hasenkamp sumará una tecnicatura universitaria gratuita en Acompañamiento Terapéutico

La UADER y la Municipalidad de Hasenkamp avanzaron con un convenio para dictar la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico desde 2027. La propuesta busca acercar la educación superior a los jóvenes de la localidad y la región.

3 de Septiembre de 2026
Hasenkamp suma una nueva tecnicatura en convenio con UADER.
Hasenkamp suma una nueva tecnicatura en convenio con UADER. Foto: (Elonce)

REDACCIÓN ELONCE

La UADER y la Municipalidad de Hasenkamp avanzaron con un convenio para dictar la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico desde 2027. La propuesta busca acercar la educación superior a los jóvenes de la localidad y la región.

La Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico en Hasenkamp comenzará a dictarse en 2027 a partir de un acuerdo entre la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER), a través de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, y la Municipalidad. La iniciativa permitirá ampliar la oferta de educación superior en la localidad.

 

En diálogo con Elonce, el rector de UADER, Luciano Filipuzzi, destacó la importancia de extender las propuestas académicas hacia diferentes puntos de Entre Ríos. "Cada vez que la universidad puede expandirse y llegar a más territorios de la provincia es una alegría inmensa", expresó, y consideró que este tipo de acuerdos permite "federalizar" la educación.

 

 

 

El objetivo es que los estudiantes puedan acceder gratuitamente a formación universitaria sin necesidad de trasladarse a otras ciudades. Filipuzzi remarcó además que "cuanto más capacitación, más conocimiento se expanda, va a ser siempre mejor", ante las nuevas demandas profesionales y tecnológicas.

 

Una carrera vinculada a la salud mental

 

La propuesta elegida es la Tecnicatura Universitaria en Acompañamiento Terapéutico, una carrera del campo de la salud mental que tiene una duración de tres años. La formación habilita a sus graduados a integrar equipos interdisciplinarios y participar en tareas de asistencia, prevención y promoción de la salud mental.

 

Desde la facultad destacaron el crecimiento de las necesidades vinculadas con las tareas de cuidado y la salida laboral de la profesión. Los acompañantes terapéuticos pueden intervenir en el abordaje de personas que requieren asistencia y desempeñarse junto a familias, instituciones y equipos profesionales.

 

 

El intendente de Hasenkamp, Hernán Kisser, celebró la concreción del proyecto. "Es un sueño para nosotros darle la posibilidad a los jóvenes y acercarles la universidad al pueblo", sostuvo. Además, resaltó que estudiar en la localidad permitirá reducir los costos que implica viajar o radicarse en otras ciudades.

 

Un "logro histórico" para Hasenkamp

 

Graciela Yanez, directora de la Escuela Municipal de Artes y Oficios, calificó la incorporación como un "logro histórico" para la comunidad y destacó la posibilidad de que vecinos de Hasenkamp y localidades cercanas accedan a un título universitario.

 

La preinscripción para ingresar en 2027 ya se encuentra habilitada y, según informó oficialmente la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre mediante el sistema SIU Guaraní.

 

Firman un convenio para implementar una nueva tecnicatura en Hasenkamp

Temas:

2027 Carreras UADER Hasenkamp universidad convenio
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