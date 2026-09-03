Otro mes en alza para las motos: ventas récord y liderazgo de los modelos 110

La venta de motos 0 km volvió a mostrar un fuerte crecimiento durante agosto, con 73.566 patentamientos en todo el país. Según los datos de la División Motovehículos de ACARA, el volumen representó una mejora del 1,8% frente al mes anterior y del 34,2% respecto de agosto de 2025.

El mercado acumula así 586.650 unidades registradas entre enero y agosto, un 41,2% por encima del mismo período del año pasado. Los números mantienen a 2026 entre los años de mayor actividad reciente para el segmento.

La evolución mensual también refleja esa tendencia: junio había terminado con 68.390 unidades, mientras que julio y agosto superaron nuevamente la barrera de las 70.000 operaciones.

Las motos de baja cilindrada dominan el mercado

Las motocicletas tradicionales concentraron prácticamente toda la actividad, con 72.073 unidades durante agosto. Los scooters sumaron 1.257 patentamientos, mientras que cuatriciclos y triciclos ocuparon una porción mucho menor del total.

Dentro de las motos, los modelos de 110 y 150 centímetros cúbicos continúan siendo los más elegidos. Se trata principalmente de vehículos utilizados para desplazamientos cotidianos y actividades laborales, debido a su menor costo de compra y mantenimiento.

Honda mantuvo el liderazgo entre las marcas con 15.581 unidades y una participación superior al 21% del mercado. Detrás se ubicaron Gilera, con 8.988 patentamientos, y Motomel, con 8.724.

Cuáles fueron las motos más vendidas en agosto

La Honda Wave 110S volvió a ocupar el primer lugar entre los modelos, con 8.337 unidades patentadas durante el mes.

En segunda posición quedó la Gilera Smash, con 6.513 unidades, seguida por la Keller KN110-8, con 5.555. La Motomel B110 quedó cuarta, con 4.755 registros.

Más atrás se posicionaron la Corven Energy 110, con 3.674 unidades; la Mondial LD 110 Max, con 3.148; y la Zanella ZB 110, con 2.142.

También lograron ingresar entre los modelos más vendidos la Motomel S2 150, con 1.679 patentamientos, y la Honda GLH 150, que alcanzó 1.535 unidades.

Cómo viene el ranking anual

En el acumulado de 2026, la Honda Wave 110S también mantiene el liderazgo, con 59.184 motos registradas. La disputa por el segundo puesto es más ajustada: la Gilera Smash suma 51.687 unidades y la Keller KN110-8, 51.658.

Buenos Aires volvió a concentrar la mayor cantidad de operaciones durante agosto, con 22.320 patentamientos. Santa Fe ocupó el segundo lugar, con 6.952, seguida por Tucumán y Córdoba.

Con más de 586.000 unidades vendidas durante los primeros ocho meses del año, el sector mantiene un crecimiento considerable respecto de 2025 y los modelos de baja cilindrada continúan marcando el ritmo del mercado.