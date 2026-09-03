Banco Nación publicó las tasas para créditos: cuáles son los valores vigentes

Banco Nación informó las tasas vigentes para préstamos y operaciones de descuento. Para determinados clientes MiPyME parten del 22% nominal anual y varían según el plazo.
El Banco Nación publicó las tasas vigentes para créditos y operaciones de descuento, con valores diferenciados según el tipo de cliente y los plazos de financiamiento. El esquema incluye condiciones específicas para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), así como para grandes empresas y otros clientes.
La información fue difundida este jueves 3 de septiembre en el Boletín Oficial. En las operaciones de descuento, los clientes comprendidos en “Pellegrini Mi Banco” cuentan con una Tasa Nominal Anual (TNA) que comienza en 22% para plazos de uno a seis días y aumenta progresivamente según la extensión de la operación.
Es importante aclarar que la publicación no representa el lanzamiento de una nueva línea de créditos. Se trata de la comunicación oficial de las tasas aplicables a distintas operaciones del Banco Nación, algunas de las cuales comenzaron a regir el 27 de agosto. De hecho, los mismos valores para descuentos ya habían sido informados en publicaciones oficiales anteriores.
Cuáles son las tasas para MiPyMEs
Para las MiPyMEs alcanzadas por las condiciones de “Pellegrini Mi Banco”, la tasa para operaciones de descuento de uno a seis días quedó en 22% TNA. Hasta 15 días asciende al 23%, mientras que para operaciones de hasta 30 días alcanza el 24%.
A medida que se extiende el plazo, el interés aumenta: para operaciones de hasta 60 días se estableció una tasa del 26% TNA; hasta 90 días, del 27%; hasta 180 días, del 32%; y hasta 360 días sin Sociedad de Garantía Recíproca (SGR), del 35% TNA.
Para el resto de los clientes MiPyME, las condiciones son diferentes. La tasa comienza en 24% TNA para operaciones de uno a seis días, pasa al 25% hasta 15 días y al 27% hasta 30 días. Para plazos de hasta 60 días llega al 29% y hasta 90 días, al 30%.
Los valores para operaciones de mayor plazo
En el caso de esos clientes MiPyME, para períodos de entre 91 y 180 días la tasa alcanza el 35% TNA, mientras que entre 181 y 360 días llega al 38% sin SGR. Para las operaciones de ese último período que cuentan con SGR, el Banco Nación informó una tasa del 32% nominal anual.
El aviso también detalló las condiciones correspondientes a grandes empresas. Para clientes de “Pellegrini Mi Banco”, la escala publicada coincide con la mencionada anteriormente: parte del 22% para operaciones de hasta seis días, llega al 27% hasta 90 días y alcanza el 35% para determinados plazos de hasta 360 días.
Para el resto de los clientes considerados grandes empresas, las tasas parten del 24% TNA para uno a seis días, pasan al 27% hasta 30 días y al 30% hasta 90 días. Entre 91 y 180 días se ubican en 35% y entre 181 y 360 días alcanzan el 38%.
Qué informó sobre los préstamos
Banco Nación también comunicó la evolución reciente de su tasa activa de cartera general para préstamos. Para el período comprendido entre el 2 y el 3 de septiembre, la tasa nominal anual adelantada publicada se ubicó entre 27,20% para 30 días y 25,73% para 180 días. La tasa efectiva anual adelantada fue del 24,05%.
En la modalidad de tasa nominal anual vencida, los valores correspondientes al mismo período fueron desde 27,83% a 30 días hasta 29,47% a 180 días. La tasa efectiva anual vencida informada fue del 31,67%, mientras que la efectiva mensual vencida quedó en 2,287%.
Además, para préstamos con caución de certificados de obras, la entidad mantiene un mecanismo vinculado a la tasa TAMAR. Para usuarios considerados MiPyME corresponde TAMAR de cinco días hábiles anteriores al inicio de cada período más 6 puntos porcentuales, mientras que para quienes no sean considerados MiPyME el adicional es de 6,50 puntos porcentuales. Esas condiciones rigen desde el 28 de enero de 2026.
Una publicación de interés principalmente empresarial
Las tasas tienen alcance nacional y, por lo tanto, también pueden resultar relevantes para empresas y MiPyMEs entrerrianas que recurran a estas modalidades de financiamiento.
No obstante, los porcentajes publicados corresponden a operaciones financieras específicas y no deben interpretarse como tasas generales para cualquier préstamo personal del Banco Nación. Las condiciones dependen del producto, el tipo de cliente, el plazo y, en determinados casos, de la existencia de garantías.
Los niveles vigentes de las tasas pueden consultarse en los canales institucionales del Banco Nación.