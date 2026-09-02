Reliquias de Carlo Acutis llegarán a Paraná la próxima semana: dónde estarán

Las reliquias de Carlo Acutis llegarán a Paraná el próximo jueves 10, provenientes de la localidad bonaerense de Chascomús, y serán recibidas por comunidades religiosas de la capital entrerriana. El recorrido previsto contempla primero su paso por la parroquia San Agustín.

Posteriormente, las reliquias serán trasladadas hacia la parroquia Santo Domingo Savio, ubicada en la zona sur de Paraná, donde finalmente serán entronizadas. La llegada tendrá un significado particular para esa comunidad debido a la devoción que existe hacia el joven santo italiano.

La parroquia ya había contado con reliquias de Acutis, pero fueron robadas en julio de 2025. El episodio generó entonces una fuerte repercusión entre los fieles, debido al significado religioso que tenían para la comunidad.

Quién fue Carlo Acutis

Conocido popularmente como “el influencer de Dios”, “el ciberapóstol de la Eucaristía” o “el santo de la red”, Carlo Acutis se destacó por combinar desde muy joven dos de sus principales intereses: la fe católica y la informática.

Nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde sus padres italianos se encontraban por cuestiones laborales, y posteriormente se trasladó junto con su familia a Milán. Murió el 12 de octubre de 2006, a los 15 años, como consecuencia de una leucemia fulminante.

Acutis tenía amplios conocimientos de informática y utilizó esas herramientas para difundir contenidos religiosos. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra una muestra virtual dedicada a documentar milagros eucarísticos registrados en distintos lugares del mundo.

El camino hacia los altares

Su causa de beatificación comenzó formalmente en 2013. En julio de 2018, el papa Francisco lo declaró venerable, reconocimiento otorgado por la Iglesia católica como parte del proceso previo a la beatificación, publicó Entre Ríos Ahora.

Posteriormente, se reconoció un milagro atribuido a su intercesión. El caso ocurrió en Brasil y estuvo relacionado con un niño de seis años que padecía desde su nacimiento una grave anomalía en el páncreas y cuya recuperación fue considerada inexplicable.

La figura de Acutis adquirió especial trascendencia entre los jóvenes por la manera en que utilizó Internet y las nuevas tecnologías como herramientas de evangelización, una característica que llevó a que sea mencionado incluso como posible patrono de Internet.

Una fuerte vinculación con la comunidad de Paraná

La devoción hacia Carlo Acutis tiene una presencia particular en la parroquia Santo Domingo Savio. Allí no solamente se veneraron sus reliquias, sino que también surgió un proyecto educativo que lleva su nombre.

En el ámbito de esa comunidad funciona el Instituto Carlo Acutis, una escuela secundaria impulsada desde la parroquia ubicada en el sur de Paraná. Mediante un decreto, el entonces arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, había designado a Alicia Teresa Carvoisier como apoderada legal y a Sandra Mariela Chavepeyre como coapoderada de la institución.

La llegada de las nuevas reliquias de Carlo Acutis a Paraná, prevista para el jueves 10, tendrá así una significación especial para la comunidad de Santo Domingo Savio: ocurrirá poco más de un año después del robo de las que se encontraban en la parroquia y permitirá nuevamente contar con reliquias del joven santo.