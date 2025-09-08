La oración oficial para pedir la intercesión de San Carlo Acutis, el “influencer” de Dios

San Carlo Acutis, el nuevo santo de la Iglesia Católica

San Carlo Acutis fue un joven italiano que nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, Reino Unido, y destacó por su sencillez, espontaneidad y simpatía, así como su gran habilidad para las comunicaciones y la informática.

Conocido como "el ciberapóstol de la Eucaristía” o “el influencer de Dios”, Carlo tenía un profundo amor al Santísimo Sacramento que lo llevó a crear un sitio web donde expuso los milagros eucarísticos del mundo. El beato solía decir la frase: “La Eucaristía es mi autopista al cielo”.

Carlo falleció de leucemia en 2006, cuando tenía solo 15 años. El milagro de la curación del niño Matheus hizo que sea proclamado beato el 10 de octubre de 2020 en la Basílica de San Francisco de Asís, en presencia de sus padres Andrea Acutis y Antonia Salzano.

El 23 de mayo de 2024, el Papa Francisco aprobó un nuevo milagro atribuido a su intercesión, por el que será proclamado santo: la curación inexplicable de Valeria Valverde, una joven costarricense que estaba al borde la muerte a causa de un accidente. Tras la noticia, su madre agradeció por el regalo de la canonización de su hijo.

Finalmente este domingo 7 de septiembre, el Papa León XIV fue canonizado junto a otros tres beatos y se convirtió en Santo.

Los restos de este nueve santo, cuya memoria litúrgica se celebra el 12 de octubre, descansan en el Santuario della Spogliazione (Despojo) de Asís.

Esta es la oración oficial para pedir la intercesión del Beato Carlo Acutis:

Oración a San Carlo Acutis

Oh Dios, nuestro Padre,

gracias por habernos dado a Carlo,

modelo de vida para los jóvenes y mensaje

de amor para todos. Tú has hecho que

se enamore de tu hijo Jesús, haciendo de la

Eucaristía su «autopista hacia el cielo».

Tú le has dado a María como Madre muy amada,

y has hecho que con el Rosario se convirtiese

en un cantor de su ternura. Acoge su intercesión

por nosotros. Mira sobre todo a los pobres,

a quienes él amó y ayudó.

También a mí concédeme, por su intercesión,

la gracia que necesito... (hacer el pedido)

Y haz que nuestra alegría sea plena,

conduciendo a Carlo entre los santos

de la Iglesia universal, a fin de que su sonrisa

siga resplandeciendo para nosotros

y para gloria de tu nombre.

Amén

Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.