Se inicia una nueva jornada del Torneo Apertura: así se juega la fecha 12

La fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol comenzará este viernes con una doble jornada que dará inicio a un nuevo capítulo del certamen. El calendario propone cruces con distintos objetivos en juego, tanto en la lucha por los puestos de clasificación como en la parte baja de la tabla.

En el arranque del Torneo Apertura, uno de los partidos tendrá como protagonistas a Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata. El conjunto tucumano atraviesa un presente irregular y necesita sumar para salir del fondo de la Zona B, mientras que el equipo platense buscará sostenerse entre los que avanzan a la siguiente instancia.

En paralelo, Banfield recibirá a Tigre en otro duelo con realidades opuestas. El equipo de Victoria se mantiene en los puestos de protagonismo y apunta a seguir escalando, mientras que el “Taladro” intentará mejorar su rendimiento tras un inicio de campeonato con altibajos.

Equipos con objetivos distintos

La continuidad de la fecha 12 del Torneo Apertura ofrecerá partidos clave durante el fin de semana. Algunos equipos buscarán consolidarse en la pelea por los primeros lugares, mientras que otros intentarán sumar puntos para no quedar relegados.

Fútbol argentino.

Entre los encuentros destacados aparece el cruce entre Vélez y Lanús, así como el duelo entre Independiente y Talleres de Córdoba. También sobresale el enfrentamiento entre Belgrano y Racing, dos equipos que intentan mantenerse competitivos en sus respectivas zonas.

El domingo se concentrará buena parte de la atención con partidos de alto impacto. Boca recibirá a Instituto, mientras que River visitará a Estudiantes de Río Cuarto en otro de los compromisos relevantes de la jornada.

El cronograma de la fecha

La programación completa de la fecha 12 del Torneo Apertura es la siguiente:

Viernes 20/3

Banfield vs Tigre – 21:00

Atlético Tucumán vs Gimnasia (LP) – 21:00

Sábado 21/3

Vélez vs Lanús – 15:30

Defensa y Justicia vs Unión – 17:45

Newell’s vs Gimnasia (M) – 17:45

Independiente vs Talleres – 20:00

Belgrano vs Racing – 22:15

Domingo 22/3

Sarmiento vs Aldosivi – 15:30

Estudiantes (RC) vs River – 17:45

Boca vs Instituto – 20:00

Argentinos Juniors vs Platense – 22:15

Independiente Rivadavia vs Rosario Central – 22:15

Lunes 23/3

Estudiantes (LP) vs Central Córdoba (SdE) – 19:00

Huracán vs Barracas Central – 21:15

Miércoles 25/3