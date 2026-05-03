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Motociclista está en terapia intensiva tras un choque en el departamento Gualeguaychú

El siniestro ocurrió en General Pueblo Belgrano, en la zona de la Ruta Provincial N°42. El conductor de la moto sufrió fracturas y permanece internado en estado reservado.

3 de Mayo de 2026
El motociclista chocó de frente con un auto y el conductor está internado en grave estado
El motociclista chocó de frente con un auto y el conductor está internado en grave estado Foto: Jefatura Departamental Gualeguaychú

El siniestro ocurrió en General Pueblo Belgrano, en la zona de la Ruta Provincial N°42. El conductor de la moto sufrió fracturas y permanece internado en estado reservado.

Un violento siniestro vial dejó a un motociclista gravemente herido este domingo por la tarde en la intersección de la Ruta Provincial N° 42 y calle P. Ayala, en General Pueblo Belgrano, departamento Gualeguaychú.

 

De acuerdo a lo informado por la Jefatura Departamental Gualeguaychú, el accidente ocurrió alrededor de las 18:30, cuando por causas que se investigan un automóvil que circulaba en sentido norte-sur intentó girar a la izquierda para ingresar a la calle P. Ayala y colisionó de manera frontal con una motocicleta que venía en sentido contrario.

Conductor internado en estado reservado

 

Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor sufrió lesiones de gravedad, con traumatismos y fracturas. Fue trasladado de urgencia al hospital local, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva en estado reservado.

 

En el lugar trabajó personal de Comisaría Quinta, junto a efectivos de Policía Científica, médico y mecánico policial, además de agentes de Tránsito municipal, quienes realizaron las pericias correspondientes.

 

Por disposición de la fiscalía interviniente, ambos vehículos fueron secuestrados para avanzar en la investigación. En tanto, al conductor del automóvil se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

Temas:

Gualeguaychú Accidente Pueblo Belgrano
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