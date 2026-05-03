Familiares de las víctimas del triple femicidio marcharán ante la extradición de "Pequeño J"

Familiares y allegados de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi convocaron a una movilización para este lunes 4 de mayo en reclamo de justicia por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela.

La protesta comenzará a las 11 en la rotonda de La Tablada y se dirigirá hacia el Juzgado N.º 2 de Morón. La convocatoria surge en rechazo a una posible excarcelación de los imputados Iara Ibarra y Maximiliano Parra, decisión que los familiares consideran “impunidad”.

Bajo la consigna “¿Resolución o perjuicio judicial?”, los organizadores buscan visibilizar el caso y renovar el pedido de justicia en una de las causas criminales que más conmoción generó en el país en los últimos meses. Insisten en mantener vivo el reclamo con una frase que resume el espíritu de la convocatoria: “En la memoria, nadie muere”.

La extradición de "Pequeño J" a la Argentina

La movilización se realizará horas antes de la llegada al país de Tony Janzen Valverde Victoriano, señalado como uno de los implicados en el hecho y conocido como “Pequeño J”, quien será trasladado desde Perú, donde había permanecido prófugo.

Su arribo está previsto para las 20 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el marco de un operativo judicial que podría marcar un avance clave en la investigación.

La extradición fue autorizada meses atrás por el gobierno peruano, lo que permitió avanzar hacia el traslado del imputado, detenido en ese país tras una investigación que apunta a un entramado criminal con vínculos narco.

La investigación

La causa, caratulada como homicidio agravado con múltiples agravantes, cuenta con varios detenidos tanto en Argentina como en Perú, entre ellos Matías Agustín Ozorio, quien aún permanece a la espera de su extradición.

En territorio argentino también fueron arrestados Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste Magalí González Guerrero, Iara Daniela Ibarra y Maximiliano Andrés Parra, entre otros sospechosos vinculados a distintas etapas del crimen.

Las familias de las víctimas esperan que la llegada del principal acusado acelere el proceso judicial y permita avanzar hacia una resolución con condenas firmes en uno de los hechos más conmocionantes de los últimos años en el conurbano bonaerense.