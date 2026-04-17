Triple crimen de Florencio Varela: Perú autorizó la extradición de “Pequeño J” a la Argentina

En un máximo de 30 días Pequeño J deberá llegar a Argentina para ser enjuiciado por tres muertes

En un avance clave para la causa por el triple crimen de Florencio Varela, el gobierno de Perú autorizó la extradición de Tony Valverde Victoriano, conocido como Pequeño J, quien se encuentra detenido en ese país desde septiembre de 2025. Cabe recordar que está acusado por la muerte de Morena Verdi, Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez.

La medida fue confirmada este viernes luego de gestiones realizadas por la Justicia argentina, en particular por el Juzgado Federal de Morón. Según se informó, el traslado del acusado se concretará en coordinación con Interpol y deberá efectuarse en un plazo máximo de 30 días.

En una primera instancia, Perú ya había autorizado la extradición pasiva mediante una resolución oficial. Sin embargo, recientemente la Justicia argentina amplió el pedido para incluir nuevos delitos surgidos durante el avance de la investigación.

De qué acusan a Pequeño J

Valverde Victoriano, de 20 años, está acusado de haber tenido un rol central en el triple femicidio ocurrido en 2025, en el que fueron asesinadas Morena Verdi,

Brenda Loreley del Castillo y Lara Morena Gutiérrez. La causa fue caratulada como homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, alevosía, ensañamiento y violencia de género.

De acuerdo a la investigación, las víctimas habrían sido torturadas y asesinadas en un contexto de extrema violencia. El joven, vinculado al narcotráfico, fue señalado inicialmente como autor intelectual de los crímenes, aunque no habría ejecutado materialmente los ataques.

Además, los investigadores lo identificaron como integrante de una organización narco que operaba en distintos puntos del conurbano bonaerense, incluyendo la Villa 1-11-14. No obstante, con el avance del caso, surgió la figura de un presunto líder superior, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien habría sido quien ordenó los asesinatos.

Actualmente, “Pequeño J” permanece detenido en un penal de la localidad de Cañete, en Perú, a la espera de su traslado a la Argentina, donde deberá responder ante la Justicia por los graves delitos que se le imputan.