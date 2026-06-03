Quini 6: 32 apostadores se llevaron más de $11 millones en el Siempre Sale y uno es de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.400 millones de pesos.
Ningún apostador ganó los importantes pozos millonarios del Quini 6 de este miércoles. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que, en el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.400 millones de pesos.
En el sorteo Tradicional salieron el 23-28-26-08-07-27. No hubo ganadores, por lo tanto, pasan para el próximo domingo $1.100.000.000.
Asimismo, en el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 14-22-42-28-24-27. No hubo ganadores y el próximo sorteo habrá en juego $1.100.000.000.
Por su parte, en La Revancha aparecieron el 14-33-42-40-23-07. El pozo quedó vacante, por lo tanto, en el del domingo se sortearán $972.712.508.
En el Siempre Sale, el sorteo que se gana con seis aciertos, con cinco o con cuatro, salieron los siguientes números: 14-06-25-09-43-16. Hubo 32 ganadores con cinco aciertos y cada uno se lleva $11.897.219,25. Uno es de Entre Ríos.
En el Pozo Extra, en tanto, hubo 122 ganadores y cada uno percibirá $1.639.344,24. Elonce.com