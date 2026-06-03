Scaloni probó con Giay y el “Flaco” López en la práctica la Selección en Kansas

La Selección Argentina realizó una práctica a puertas abiertas en Kansas, de cara a los amistosos previos al Mundial, y Lionel Scaloni dejó una señal importante en el equipo que probó durante el entrenamiento: incluyó a Agustín Giay como lateral derecho y al "Flaco" José López como delantero.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el entrenador dispuso un once con Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lautaro Martínez y José Manuel “Flaco” López.

Agustín Giay,

La presencia de Giay aparece como el dato más fuerte de la jornada, en medio de la recuperación de los laterales derechos habituales del plantel. Según pudo saber Noticias Argentinas, en el cuerpo técnico manejan plazos lógicos y ya establecidos para las altas: primero sería el turno de Nahuel Molina y luego el de Gonzalo Montiel.

Otro de los puntos salientes de la práctica fue la situación de Emiliano “Dibu” Martínez. El arquero campeón del mundo trabajó a la par de los arqueros, aunque sin guantes, y en algunos momentos realizó movimientos únicamente con la mano izquierda.

El arquero arrastra una fractura en el dedo anular de la mano derecha, por lo que aparece difícil que pueda sumar minutos en los amistosos. En principio, el objetivo más realista es que esté en condiciones para el debut mundialista, siempre y cuando la evolución continúe dentro de los tiempos esperados.

Con ese panorama, Rulli volvió a quedar bien posicionado para ocupar el arco en los próximos compromisos de preparación, mientras Scaloni termina de ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial.

La Selección transita los últimos días de preparación con una idea clara: darle rodaje al equipo, cuidar a los jugadores tocados y llegar al debut mundialista con la mayor cantidad de futbolistas disponibles.