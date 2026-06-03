Iliana Calabró cumplió 60 años y celebró con una emotiva reflexión

Iliana Calabró cumplió 60 años y lo celebró con una sesión de fotos y un profundo mensaje en redes sociales, donde reflexionó sobre su vida personal y profesional.
Iliana Calabró cumplió 60 años este 1 de junio y decidió celebrarlo con una emotiva reflexión en sus redes sociales, acompañada por una sesión de fotos especiales. La actriz y conductora compartió con sus seguidores un mensaje cargado de agradecimiento y balance personal al iniciar una nueva década de vida.
“Feliz cumple para mí. Hoy encaro una nueva década”, expresó la artista en su cuenta de Instagram, donde rápidamente recibió cientos de mensajes de cariño de parte de seguidores, colegas y amigos del medio artístico. El posteo reflejó un momento de plenitud personal y profesional para la hija de Coca y Juan Carlos Calabró.
En su publicación, también destacó el rol de su entorno cercano en su camino de vida. “Si llegué hasta acá no fue sola, fue gracias a mis hijos y a mi familia que me apoya y me contiene, a mis amigos que me hacen el aguante incondicional desde siempre, a mis compañeros que me bancan y a ustedes, el público que con su cariño me abrazan y me apoyan en todas las locuras”, escribió.
Un mensaje cargado de agradecimiento y emociones
La artista profundizó su reflexión destacando el vínculo con su público y el acompañamiento constante que recibe a lo largo de su carrera. “Gracias a todos ustedes estoy disfrutando de mi mejor momento”, agregó en su mensaje, que se viralizó rápidamente en redes sociales.
La publicación no tardó en recibir respuestas de figuras del espectáculo. Entre los saludos más destacados se encuentran los de José María Muscari, Georgina Barbarossa y Majo Martino, quienes le dedicaron cálidas palabras por su cumpleaños número 60, comunicó Clarín.
“A todos mis seres queridos. ¡Gracias!”, cerró Iliana en su posteo, reafirmando el tono emocional de una fecha significativa que marca el inicio de una nueva etapa en su vida.
Un gran presente profesional en teatro y televisión
El cumpleaños de Iliana Calabró llega en un momento de intensa actividad laboral. Actualmente, la actriz se encuentra de gira por el país con la obra teatral Viuda e hijas, junto a un elenco integrado por Paula Morales, Nora Cárpena, María Valenzuela y Gonzalo Urtizberea.
A través de sus redes, también compartió su entusiasmo por esta etapa artística. “Teatro, escenario, gira, micro, ruta, hoteles, mates compartidos, recorrer el país, placeres de mi profesión”, expresó al agradecer el apoyo del público en cada función.
En paralelo, Calabró se prepara para regresar a la televisión. El próximo 8 de junio debutará como conductora de Iluminadas, un nuevo magazine que se emitirá por la TV Pública de lunes a viernes a las 17.30.