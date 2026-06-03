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Producción y exportación de autos volvieron a caer en mayo y preocupa el freno de la actividad

La producción y exportación de autos registró una nueva baja durante mayo, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El sector atribuyó el retroceso a la adecuación de las plantas industriales y a la debilidad de la demanda interna.

3 de Junio de 2026
Imagen ilustrativa.
Imagen ilustrativa. Foto: Archivo Elonce.

La producción y exportación de autos registró una nueva baja durante mayo, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa). El sector atribuyó el retroceso a la adecuación de las plantas industriales y a la debilidad de la demanda interna.

La producción y exportación de autos volvió a mostrar señales de desaceleración durante mayo, en un contexto marcado por la reconfiguración de las líneas de montaje y la caída del mercado interno. Así lo reflejó el último informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), que reportó un nuevo retroceso en los principales indicadores de la actividad automotriz nacional.

 

De acuerdo con los datos difundidos por la entidad empresaria, las terminales radicadas en el país fabricaron 37.762 vehículos durante el quinto mes del año. Aunque el volumen total resultó superior al registrado en abril debido a una mayor cantidad de días hábiles, el promedio diario de producción evidenció una caída del 4,9%, alcanzando las 2.098 unidades por jornada.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

El desempeño de la industria confirma una tendencia de estancamiento que viene observándose desde comienzos de año. En términos acumulados, el sector arrastra una contracción cercana al 20%, situación que genera preocupación tanto entre los fabricantes como en los distintos eslabones de la cadena productiva.

 

Las exportaciones también volvieron a retroceder

 

El panorama tampoco fue favorable en materia de comercio exterior. Según el informe de Adefa, durante mayo se exportaron 25.237 vehículos producidos en Argentina, cifra que representó una disminución del 6,1% respecto de abril.

 

El comportamiento de los envíos mostró diferencias entre segmentos. Mientras las exportaciones de camionetas registraron un leve crecimiento del 1,2%, los automóviles particulares sufrieron una caída mucho más pronunciada, con un descenso del 15,3%.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Desde la entidad sostienen que parte de este escenario responde a los cambios que atraviesan las terminales para adaptar sus líneas de producción a nuevos modelos y plataformas impulsadas por recientes inversiones en el sector.

 

La explicación de las terminales automotrices

 

El presidente de Adefa, Rodrigo Pérez Graziano, analizó la situación y destacó que la industria se encuentra en una etapa de transformación que impacta temporalmente sobre los niveles de actividad, comunicó C5N.

 

“Los volúmenes de producción de los últimos meses encontraron una base de estabilidad. Como habíamos anticipado, este año la industria atravesará un proceso de adecuación por la renovación de la oferta local impulsada por nuevas inversiones”, señaló el dirigente empresarial.

 

No obstante, el representante del sector valoró las medidas impulsadas por el Gobierno nacional para reducir progresivamente los derechos de exportación hasta su eliminación total en junio de 2027, una decisión que consideran positiva para mejorar la competitividad de la industria automotriz argentina.

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