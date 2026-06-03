Boca en Sudamericana: día y horario confirmado para los 16avos de final ante O'Higgins

La Boca en Sudamericana ya conoce el cronograma oficial de su serie de 16avos de final ante O'Higgins. La Conmebol confirmó días y horarios de ambos partidos del cruce continental.
La Boca en Sudamericana tendrá un desafío clave en el inicio del segundo semestre del año. La Conmebol oficializó el cronograma de los 16avos de final del certamen continental y el equipo argentino ya sabe cuándo enfrentará a O'Higgins de Chile, en una serie que marcará su regreso a la competencia internacional tras su eliminación en la Copa Libertadores.
El Xeneize disputará la ida el jueves 23 de julio a las 21.30 en La Bombonera, en Buenos Aires, mientras que la revancha se jugará una semana después, el 30 de julio, también a las 21.30, con sede en Chile aún a confirmar. El equipo chileno llegó a esta instancia tras finalizar como escolta de San Pablo en su grupo.
La serie representa una nueva oportunidad para Boca de pelear por un título internacional en un contexto de reconstrucción futbolística, luego de un primer semestre irregular que incluyó su salida prematura de la Libertadores.
El camino de Boca tras la Libertadores
Boca accedió a la Copa Sudamericana luego de finalizar tercero en el Grupo D de la Copa Libertadores. La eliminación llegó tras una derrota determinante como local ante Universidad Católica, resultado que marcó el cierre del ciclo de Claudio Úbeda al frente del equipo.
La transición hacia el segundo semestre será inmediata, ya que el cruce ante O'Higgins se jugará pocas semanas después de la final del Mundial, prevista para el 19 de julio. Esto deja un margen reducido de preparación y escasa competencia oficial previa para el nuevo cuerpo técnico.
El equipo afrontará así su primer gran desafío del semestre sin demasiado rodaje, en un contexto donde la puesta a punto física y futbolística será clave para sostener el rendimiento en una serie de eliminación directa.
Un cruce exigente y con posibles bajas sensibles
Uno de los factores a tener en cuenta para Boca es la situación de los futbolistas convocados a selecciones nacionales. En ese sentido, Leandro Paredes es el único jugador del plantel afectado a la convocatoria de Argentina.
Si la Selección Argentina llegara a la final del Mundial, el mediocampista quedaría con tiempos muy ajustados para reincorporarse al equipo, lo que incluso podría poner en riesgo su presencia en el partido de ida de los 16avos de final.
Este escenario agrega una dificultad adicional a un cruce ya exigente, donde el desgaste físico y la planificación serán determinantes para avanzar de fase, indicó TyC Sports.
Lo que viene en la Copa Sudamericana
El ganador de la serie entre Boca y O'Higgins se enfrentará en los octavos de final a Recoleta, equipo que sorprendió al eliminar a San Lorenzo y quedarse con el primer puesto de su grupo.