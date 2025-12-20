Triple crimen con sello narco: detuvieron a un nuevo sospechoso

La Justicia Federal detuvo a un nuevo sospechoso en la causa por el triple femicidio de Lara Gutiérrez, Morena Verdi y Brenda del Castillo. Se trata de un hombre que habría participado en la organización del hecho y tuvo contacto previo con una de las víctimas.
Un nuevo sospechoso fue detenido en el marco de la investigación por el triple femicidio de Lara Gutiérrez (15), Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20), ocurrido en Florencio Varela. Se trata de Bernabé Jesús Mallon (42), quien se convirtió en el detenido número 12 del expediente y el primero desde que la causa pasó a la órbita de la Justicia Federal.
El arresto se concretó el viernes por la noche en la localidad de Berazategui, durante un operativo realizado por detectives de la DDI de La Matanza, fuerza que trabajó en la investigación desde sus inicios. Mallon quedó a disposición del juez federal Jorge Rodríguez, con intervención de la fiscal Mariela Labozzetta, y permanecerá incomunicado hasta su indagatoria.
De acuerdo a los investigadores, el detenido habría tenido un rol relevante en la organización del triple femicidio. Fuentes del caso indicaron que participó de una reunión realizada el jueves 18 de septiembre, un día antes del crimen, en la que se habría planificado el ataque. En ese encuentro también habría estado Alex Roger Ydone Castillo, uno de los prófugos que aún tiene la causa.
El rol del nuevo detenido
Según la hipótesis judicial, Mallon fue quien habría contactado a Lara Gutiérrez para que asistiera, junto a las otras jóvenes, a una vivienda de Florencio Varela bajo la excusa de una supuesta fiesta en la que les pagarían 300 dólares a cada una. En el expediente se detalló que el sospechoso y Ydone Castillo compartían actividades vinculadas a la venta de drogas, utilizando como pantalla un comercio de artículos de bazar.
Mallon había declarado como testigo a principios de diciembre, aunque su testimonio presentó contradicciones. Negó conocer a Ydone Castillo, afirmó no utilizar teléfono celular y rechazó haber participado en la reunión previa al crimen. Los investigadores señalaron que se mostró nervioso durante su declaración.
Un investigador indicó que “había vendido su auto y estaba por mudarse”, lo que motivó tareas de seguimiento previas a su detención.
La causa y los imputados
Hasta el arresto de Mallon, la causa contaba con once imputados, entre ellos Víctor Sotacuro Lázaro, Matías Agustín Ozorio, Magalí Celeste González Guerrero, Miguel Ángel Villanueva Silva, Iván Jeremías Giménez, Milagros Florencia Ibáñez, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra, Tony Janzen “Pequeño J” Valverde Victoriano, Joseph Freyser Cubas Zavaleta y Mónica Débora Mujica.
Los hombres fueron imputados como coautores de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado, mientras que a las mujeres se les atribuyeron los mismos delitos, con excepción de la figura de femicidio. En algunos casos, se sumaron cargos por encubrimiento agravado.
El hallazgo de los cuerpos
Los cuerpos de las tres jóvenes fueron hallados el 24 de septiembre dentro de un pozo excavado en el patio de una vivienda de Florencio Varela. Las autopsias confirmaron que las víctimas fueron torturadas, golpeadas y asesinadas. Desde entonces, la investigación avanzó con múltiples detenciones en Argentina, Bolivia y Perú, y mantiene pedidos de captura internacional para dos sospechosos prófugos.
La causa continúa en etapa de instrucción, con nuevas medidas probatorias y a la espera de la declaración indagatoria del último detenido. (fuente Clarín)