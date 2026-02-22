Quini 6: un afortunado ganó $600 millones en La Revancha y otros 72 más de $5.000.000 en el Siempre Sale

 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Resultados del domingo

22 de Febrero de 2026
Los afortunados del Quini 6.
Los afortunados del Quini 6. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

La Revancha del Quini 6 volvió a dejar un nuevo millonario en Córdoba. En el próximo sorteo el pozo será de $11.300.000.000. Detalles y números sorteados.

La Revancha del Quini 6 de este domingo dejó un nuevo millonario y, además, otros 72 tuvieron suerte en el Siempre Sale. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron a Elonce que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 11.300 millones de pesos.

 

En el Tradicional salieron el 39-00-45-27-36-05. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $7.734.492.766.

 

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 23-12-11-22-44-37. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $1.975.040.607.

 

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 41-36-28-11-40-16. Hubo un nuevo afortunado que acertó los seis números y se aseguró $600.000.000. En esta oportunidad, fue a parar a Córdoba capital.

 

En el Siempre Sale hubo 72 ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 09-25-35-05-18-16. Cobrarán cada uno $5.383.948,50. Siete son de Entre Ríos.

 

En el Pozo Extra hubo 608 ganadores con seis aciertos que se llevarán $254.934,21. (Elonce).

 

Temas:

Quini 6 La Revancha Siempre Sale
