Feroz temporal, desesperada búsqueda y la movilización de la comunidad para hallar a Kiara y Patricia

La tragedia en Paraná por el desborde del arroyo Colorado comenzó en la madrugada del jueves, cuando el temporal descargó más de 120 milímetros de lluvia y el curso de agua avanzó con una violencia inusual sobre las viviendas ubicadas en sus márgenes.

En cuestión de minutos, la casa de Patricia Mena cedió ante la presión del agua. El arroyo, desbordado, arrastró paredes, muebles y todo lo que encontró a su paso. Patricia y su hija Kiara, de 10 años, también fueron empujadas por la fuerza del agua.

“Fue todo muy rápido, el agua entró con una fuerza que no pudimos frenar”, relató un vecino a Elonce que intentó asistir a la familia. Cabe recordar que el padre y dos menores fueron rescatados y puestos a salvo con ayuda de los vecinos en medio del temporal. Desde el momento de la desaparición de Patricia Mena y su hija Kiara Barrios, el barrio quedó sumido en la conmoción y comenzó una búsqueda que movilizó a toda la ciudad.

Las primeras horas de desesperación

El jueves por la mañana, se montó un operativo en el denominado “punto cero”, donde el arroyo había derrumbado la vivienda. Participaron efectivos policiales de comisarías locales, personal especializado, Bomberos Zapadores y Voluntarios, buzos tácticos y personal de Protección Civil.

La familia de Kiara permaneció a metros del cauce. “No nos vamos a ir de acá hasta que aparezca”, repetía un familiar directo al dialogar con Elonce, con la mirada fija en el agua turbia. La angustia se mezclaba con una esperanza que se negaba a extinguirse.

Otro allegado expresó: “Ella es fuerte, es una nena llena de vida. Queremos creer que la vamos a encontrar”. Las horas transcurrían lentamente bajo la lluvia, mientras se recorría el arroyo y los rescatistas avanzaban entre escombros y vegetación.

Tras más de diez horas de rastrillajes ininterrumpidos y un amplio despliegue de personal policial, bomberos y equipos de emergencia, el jueves por la tarde, al bajar el caudal de las aguas, fue hallado el cuerpo de Patricia en una de las zonas que estaban siendo inspeccionadas.

Patricia Mena.

El operativo se concentró en inmediaciones de calle Amaro Villanueva y su intersección con calle Altman, en el lecho del arroyo Colorado. Patricia fue hallada a unos 400 metros del lugar donde se derrumbó su casa por la fuerza del agua.

Un barrio en vigilia

El viernes, la búsqueda se intensificó. Se ampliaron los rastrillajes aguas abajo ante la posibilidad de que la corriente hubiese desplazado a la niña varios kilómetros.

Vecinos organizaron cadenas de oración. “No estamos solos, todo el barrio está con nosotros”, dijo a Elonce una tía de Kiara, visiblemente quebrada. La solidaridad se multiplicó con alimentos, abrigo y acompañamiento constante.

Desde la Policía, se explicó que el operativo incluía cuadrículas de rastreo, drones, helicóptero y patrullajes en ambas márgenes del arroyo Colorado. “No vamos a detenernos”, aseguraron las autoridades.

La noche más larga

El viernes por la noche fue la más difícil. El cansancio y la incertidumbre pesaban sobre todos. “Cada minuto que pasa duele más”, confesó un primo de la niña en diálogo con Elonce. Aun así, nadie abandonó el lugar.

El barro acumulado complicaba el trabajo. Los buzos debían avanzar con extrema precaución y el terreno era inestable.

“Solo queremos abrazarla”, decía entre lágrimas una familiar, mientras sostenía la foto de Kiara. La ciudad entera seguía las actualizaciones con el corazón en vilo.

El hallazgo que confirmó el triste final

El sábado por la mañana, tras más de dos días de búsqueda, llegó la triste noticia que nadie quería escuchar. El cuerpo de Kiara fue hallado aguas abajo, en un sector del arroyo Las Viejas, cerca del río Paraná, donde la vegetación había retenido restos arrastrados por la corriente.

El hallazgo fue realizado por personal que trabajaba en la zona. La confirmación oficial marcó el final de una angustiante búsqueda que había movilizado recursos humanos y materiales durante casi tres jornadas completas.

“Se nos fue nuestra nena, pero agradecemos que la hayan encontrado”, dijo un familiar con la voz quebrada al hablar con Elonce en medio del doloroso momento. Los abrazos se multiplicaron en medio del silencio y el llanto contenido.

Cómo fue el operativo de rescate

El operativo de búsqueda estuvo coordinado por la Policía, con intervención de la Jefatura Departamental Paraná, Bomberos Voluntarios, buzos especializados, Protección Civil, voluntarios, especialistas en búsqueda en estructuras colapsadas y personal municipal. Pero también contó con el apoyo solidario de muchas personas que colaboraron de alguna manera con la búsqueda y también con la atención de quienes realizaban los rastrillajes.

Se utilizaron lanchas, kayak, sogas de arrastre, drones, helicóptero y rastrillajes terrestres con gran cantidad de personas, dio cuenta Elonce. Las autoridades dividieron la zona en sectores para optimizar la búsqueda. La fuerza del agua y los escombros dificultaron cada maniobra.

“Trabajamos con todas las herramientas disponibles y con el compromiso de cada integrante del equipo”, indicaron desde el operativo. La prioridad fue siempre preservar la seguridad del personal y ampliar el radio de búsqueda.

El dolor que atraviesa a Paraná

La tragedia dejó una herida profunda en la comunidad. Patricia Mena y Kiara Barrios fueron despedidas con muestras de afecto y respeto. “Nos arrebataron todo en minutos”, expresó un allegado a Elonce.

El barrio, todavía marcado por el barro y los daños del temporal, guarda ahora el recuerdo de madre e hija. “Eran luz en nuestra casa”, afirmó una familiar.

La tragedia en Paraná por el desborde del arroyo Colorado no solo evidenció la violencia del fenómeno climático, sino también la fragilidad de quienes viven cerca de los cursos de agua.

En memoria de Patricia y Kiara

El impacto del temporal y su destrucción ocasionada en la ciudad, dejó una marca imborrable en las personas con la perdida de la joven madre y de su hija.

Durante más de dos días de angustia, la ciudad acompañó a una familia que sostuvo la esperanza hasta el final. Hoy, la memoria de Patricia y Kiara permanece viva en una comunidad que aún intenta comprender lo ocurrido.