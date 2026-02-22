Se profundizó la morosidad de las familias: más de 9% tiene problemas para pagar sus deudas con los bancos

El aumento de la morosidad en el pago de préstamos fue una constante a lo largo de 2025. Mes a mes, la irregularidad en el cumplimiento de las obligaciones marcó nuevos máximos desde el inicio de la serie estadística del Banco Central en 2010. En diciembre, la morosidad general del sector privado trepó al 5,5%, consolidando una tendencia ascendente que se profundizó hacia el cierre del año, publicó TN.

Sin embargo, el deterioro fue mucho más acelerado en el segmento de los hogares que en el de las empresas. Según el último Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina, el ratio de irregularidad de las familias se ubicó en 9,3% en diciembre de 2025, más del triple del 2,5% registrado en el mismo mes de 2024.

La cifra también implicó un alza de medio punto porcentual respecto de noviembre y un incremento interanual de 6,7 puntos porcentuales. De esta manera, los atrasos en préstamos a familias marcaron un nuevo récord para la serie, reflejando el impacto de la pérdida de poder adquisitivo y el mayor peso del endeudamiento en los ingresos.

Créditos al consumo, los más afectados

Dentro del segmento familiar, las líneas destinadas al consumo exhibieron el peor desempeño en términos de morosidad. Los préstamos personales alcanzaron un nivel de irregularidad del 12% en diciembre de 2025, prácticamente cuadruplicando el 3,3% registrado un año antes.

En tarjetas de crédito, los atrasos llegaron al 9,3% de las financiaciones a familias, acumulando un salto de 7,4 puntos porcentuales en doce meses. Este comportamiento refleja las dificultades para sostener pagos en un contexto de alta inflación y tasas elevadas.

En contraste, los préstamos con garantía real mostraron niveles más bajos, aunque también en ascenso. La morosidad en créditos hipotecarios alcanzó el 1,2% en diciembre de 2025, frente al 1% del mismo mes de 2024.

Hipotecarios y prendarios también en alza

En los préstamos prendarios, utilizados principalmente para la compra de vehículos, la irregularidad creció 2,2 puntos porcentuales en el año y llegó al 5,8% en diciembre. En el caso de los prendarios ajustados por UVA, el deterioro fue más pronunciado: la morosidad escaló hasta el 7,5%, tras subir 4,7 puntos en doce meses.