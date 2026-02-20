 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía Sistema previsional

Anses oficializó suba de jubilaciones y pensiones para marzo: los detalles

La ANSES oficializó los nuevos haberes previsionales desde marzo: el mínimo será de $ $369.600,88 y el máximo de $2.487.063,95.. La actualización, del 2,88%, alcanza también a la PBU y la PUAM.

20 de Febrero de 2026
Anses
Anses

La ANSES oficializó los nuevos haberes previsionales desde marzo: el mínimo será de $ $369.600,88 y el máximo de $2.487.063,95.. La actualización, del 2,88%, alcanza también a la PBU y la PUAM.

Suba de jubilaciones y pensiones. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) publicó la Resolución 38/2026, mediante la cual se fijan los nuevos valores mínimos y máximos de las jubilaciones, pensiones y prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La medida, con fecha 20 de febrero, se enmarca en el esquema de movilidad dispuesto por la Ley 26.417 y las modificaciones introducidas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/24. Según esta normativa, los haberes se ajustan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

 

De acuerdo con los informes técnicos citados en la resolución, la variación del IPC correspondiente a enero de 2026 determinó una movilidad del 2,88%, que impactará en los valores a percibir el próximo mes.

Anses
Anses

Nuevos montos desde marzo de 2026

Con la actualización, el haber mínimo garantizado será de $369.600,88, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.487.063,95.

Asimismo, se fijaron las nuevas bases imponibles mínima y máxima en $124.481,49 y $4.045.590,45, respectivamente, para el período devengado marzo de 2026.

 

En cuanto a las prestaciones específicas:

La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $169.075,53. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fijó en $295.680,70.

Actualización de remuneraciones

La resolución también dispone que las remuneraciones de los afiliados que cesen en la actividad desde el 28 de febrero de 2026 o que soliciten su beneficio a partir del 1° de marzo de 2026 serán actualizadas conforme los índices aprobados por la Subsecretaría de Seguridad Social.

La norma lleva la firma del director ejecutivo del organismo, Fernando Omar Bearzi, y fue comunicada para su publicación en el Boletín Oficial. Con esta medida, el Gobierno continúa aplicando el esquema de movilidad mensual atado a la inflación, vigente desde julio de 2024.

Temas:

Anses Argentino Beneficio
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso