 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Economía

El dólar volvió a caer y tocó un nuevo mínimo en casi cinco meses

El dólar volvió a caer en la plaza mayorista y en el Banco Nación, donde marcó su valor más bajo desde fines de septiembre, pese al paro general convocado por la CGT.

19 de Febrero de 2026
Dólares.
Dólares. Foto: Archivo Elonce.

El dólar volvió a caer en la plaza mayorista y en el Banco Nación, donde marcó su valor más bajo desde fines de septiembre, pese al paro general convocado por la CGT.

El dólar volvió a caer este jueves y registró un nuevo mínimo en casi cinco meses, en una rueda que no mostró un impacto significativo del paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo. En el mercado mayorista, la divisa estadounidense retrocedió siete pesos o 0,5%, para cerrar en $1.389, su valor más bajo desde el 17 de noviembre, cuando había operado a $1.387.

 

A pesar de la medida de fuerza sindical, el volumen de negocios en el segmento de contado se mantuvo en un nivel considerado razonable por los operadores: se transaron USD 389,4 millones. La actividad cambiaria mostró fluidez y no evidenció sobresaltos en la oferta y la demanda.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

En tanto, el tipo de cambio oficial al público también acompañó la tendencia descendente. Según la referencia del Banco de la Nación Argentina, el dólar minorista bajó diez pesos o 0,7%, hasta los $1.410 para la venta, el precio más bajo desde el 30 de septiembre del año pasado, cuando se ubicó en $1.400.

 

Brecha cambiaria y banda de flotación

 

El dólar volvió a caer en un contexto en el que el esquema cambiario mantiene una banda de flotación definida por el Banco Central de la República Argentina. La autoridad monetaria fijó el límite superior del régimen en $1.594,36, lo que deja al tipo de cambio oficial a $205,36 —o 14,8%— por debajo de ese techo.

 

Esa distancia respecto del límite superior representa la brecha más amplia desde el 23 de julio de 2025, cuando había alcanzado el 15,3%. El dato es seguido de cerca por el mercado, ya que refleja el margen disponible antes de que el dólar oficial toque el extremo superior del esquema de libre flotación administrada, publicó Infobae.

 

Foto: Archivo Elonce.
Foto: Archivo Elonce.

 

Para los analistas, la dinámica actual responde a una combinación de factores estacionales, una oferta sostenida en el mercado y expectativas moderadas en el corto plazo, en un escenario de relativa calma financiera.

 

Comportamiento del dólar blue

 

En contraste con la baja del oficial, el dólar blue avanzó cinco pesos o 0,3% este jueves, hasta los $1.440 para la venta en el mercado informal. Sin embargo, el balance mensual continúa mostrando una caída acumulada de 30 pesos o 2% en lo que va de febrero.

Temas:

dolar Precio baja
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso