El FMI apoyó la reforma laboral y destacó la acumulación de reservas, en una jornada atravesada por el paro nacional convocado por la CGT en rechazo al proyecto que se debate en el Congreso. El respaldo fue expresado por la vocera del organismo, Julie Kozack, durante la conferencia habitual que el Fondo Monetario Internacional realizó en Washington, donde además se refirió a la marcha del programa económico y a la evolución de las reservas del Banco Central.

La funcionaria sostuvo que la iniciativa oficial apunta “a reducir la informalidad y también, muy importante, a sostener la creación de puestos de trabajo”, en un claro aval a la reforma impulsada por el Gobierno nacional. Sus declaraciones se produjeron mientras en Argentina se desarrollaba una medida de fuerza de alcance nacional contra el proyecto.

La vocera del organismo, Julie Kozack. (Archivo).

Kozack también reiteró el acompañamiento del organismo al rumbo económico adoptado por la administración nacional y afirmó que la agenda de reformas busca consolidar los resultados obtenidos en materia de estabilización.

Respaldo a la agenda de reformas

Durante su exposición, la vocera señaló que “esta agenda de reformas tiene como objetivo consolidar los impresionantes logros de estabilización que Argentina ha logrado hasta ahora, al mismo tiempo que fortalece las bases para un crecimiento duradero”. De esa manera, el FMI volvió a expresar públicamente su apoyo al programa económico vigente.

En relación con la decisión del Gobierno de postergar la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), Kozack indicó que el organismo mantiene un compromiso con las autoridades para preservar la calidad estadística. “Estamos profundamente comprometidos con las autoridades en sus esfuerzos para continuar salvaguardando la calidad, precisión y transparencia de los sistemas estadísticos de Argentina”, afirmó.

Asimismo, remarcó que “contar con datos oportunos, creíbles, de alta calidad e imparciales es esencial para una formulación de políticas sólida y la confianza del público”, en referencia a las conversaciones técnicas que mantienen con el equipo económico argentino.

Acumulación de reservas y régimen cambiario

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la acumulación de reservas internacionales por parte del Banco Central. Kozack destacó que “desde principios de año hemos visto medidas muy importantes adoptadas para fortalecer la confianza y la estabilidad externa en Argentina”.

En ese sentido, expresó que el organismo se siente “especialmente alentado por las recientes mejoras al régimen monetario y cambiario y las constantes compras diarias de moneda extranjera para cumplir con las obligaciones de deuda de Argentina y reconstruir sus reservas”.

La vocera precisó que “desde el comienzo del año, el Banco Central ha comprado más de 2.000 millones en moneda extranjera” y subrayó que la acumulación sostenida de reservas, junto con la implementación del ancla fiscal de déficit cero, resultará clave para garantizar el acceso a los mercados internacionales y brindar mayor capacidad de respuesta ante eventuales shocks externos.

Apertura comercial y acuerdos internacionales

El Fondo también valoró los pasos dados por la Argentina en materia de apertura económica. Kozack afirmó que el organismo dio “la bienvenida a los pasos que el país está dando para abrir la economía argentina al comercio y atraer inversiones, incluyendo los progresos logrados en materia de acuerdos con los Estados Unidos y la Unión Europea, en este último caso en el marco del Mercosur”.

No obstante, advirtió que “mitigar adecuadamente los costos de la transición asociados con estas reformas también va a ser importante para la Argentina”, en alusión al impacto social y productivo que podrían generar los cambios estructurales en marcha.

En cuanto al estado de las negociaciones, precisó que “las conversaciones sobre la segunda revisión del programa y el artículo 4 continúan” y aclaró que, una vez alcanzado un entendimiento con el staff técnico, se elevará el informe correspondiente al Directorio Ejecutivo para su evaluación, sin detallar plazos concretos.

Segunda revisión y metas del acuerdo

Fuentes del organismo indicaron que se registraron “muy buenos avances” en el cumplimiento de las metas del programa acordado con Argentina, aunque reconocieron que no se alcanzó el umbral previsto en materia de reservas internacionales.

La misión técnica que visitó Buenos Aires estuvo encabezada por Luis Cubeddu, director adjunto del Departamento del Hemisferio Occidental, y Bikas Joshi, jefe de la misión para Argentina. Durante su estadía mantuvieron reuniones con funcionarios del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, autoridades del Banco Central y representantes de sectores empresariales y sindicales.

El encuentro se enmarcó en la segunda revisión del acuerdo de Servicio Ampliado del Fondo (EFF), firmado en 2025 por aproximadamente 20.000 millones de dólares. Esta instancia resulta necesaria para habilitar futuros desembolsos contemplados en el programa financiero.

Reservas, pagos y posibles ajustes

Si bien el Fondo destacó avances en las metas fiscales y monetarias, los datos del Banco Central mostraron que las reservas cerraron con un saldo negativo de 14.100 millones de dólares, cuando el objetivo establecido era alcanzar un resultado positivo de 3.300 millones.

Pese a esa diferencia, el organismo valoró la evolución reciente en la compra de divisas y el cumplimiento de los vencimientos. Días atrás, el Gobierno argentino abonó alrededor de 800 millones de dólares correspondientes a intereses de la deuda con el FMI y, durante lo que resta de 2026, deberá afrontar pagos por otros 3.600 millones.

En ese contexto, se consideró posible que se renegocien o ajusten metas, particularmente la referida a reservas, y que se gestione un “waiver” que permitiría acceder a un desembolso adicional cercano a 1.000 millones de dólares.

La última reunión de alto nivel entre autoridades argentinas y el FMI tuvo lugar el 8 de febrero, cuando la directora gerente, Kristalina Georgieva, mantuvo un encuentro con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en Arabia Saudita. Allí se destacó la importancia de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno, en una nueva señal de respaldo del organismo al rumbo económico argentino.