Marta Fort posó en topless: "Criminales estas fotos"

Marta Fort, hija del famoso empresario Ricardo Fort, sorprendió a sus seguidores con una audaz sesión de fotos en topless, donde mostró sus tatuajes y dejó un mensaje impactante.
Marta Fort, hija del famoso empresario y mediático Ricardo Fort, volvió a sorprender a sus seguidores con una arriesgada sesión de fotos. En la imagen, la modelo posó en topless, cubriendo su torso únicamente con cintas adhesivas negras sobre el busto, mientras exhibía los tatuajes que adornan su cuerpo. La joven acompañó la publicación con un mensaje desafiante: “Qué criminales estás fotos”.
A lo largo de su carrera, Marta ha sabido construir una imagen propia, en la que la autenticidad juega un papel fundamental. Su estilo no solo resalta por la elección de prendas de diseñadores internacionales, sino también por la exhibición de sus tatuajes personales, que refuerzan su identidad. La modelo continúa consolidando su figura dentro del espectáculo local, siempre con una propuesta diferente que desafía las convenciones del mundo de las celebridades.
Tatuajes y estilo único
La sesión de fotos, realizada en un estudio profesional, no solo se centró en la audacia de las imágenes, sino también en los detalles que componen el cuerpo de Marta, como el número “1964” tatuado en el costado izquierdo, junto con otros diseños curvos que recorren su abdomen y parte de la espalda. Estos tatuajes, lejos de ser un simple adorno, parecen reflejar una parte importante de su identidad, vinculada a su historia personal y familiar.
La imagen, como era de esperar, generó una gran repercusión en las redes sociales, donde los seguidores de la modelo compartieron sus opiniones sobre la audacia de la propuesta. La exposición de su cuerpo y la forma en que Marta se presenta al mundo evidencian una búsqueda por diferenciarse de otros referentes del espectáculo argentino, mientras refuerza su imagen como una figura que se mantiene fiel a sí misma.
Repercusión en las redes sociales
Al igual que en ocasiones anteriores, las redes sociales fueron el espacio donde Marta recibió numerosos comentarios sobre su estilo. Su capacidad para generar atención y mantenerse como un referente en el universo mediático no está en duda. Cada nueva publicación, cada sesión de fotos, sigue ampliando su espacio en la industria, reafirmando su camino como figura independiente.
A través de esta nueva sesión, Marta Fort sigue demostrando que su presencia en los medios no es solo producto de su herencia familiar, sino también de su propio esfuerzo por construir una imagen única y auténtica.