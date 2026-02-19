Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos: todas las fechas de su nueva gira

Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos y marca un nuevo hito en su carrera internacional. Tras un 2025 cargado de éxitos, el artista cordobés confirmó su agenda para 2026 con una ambiciosa gira que lo llevará por escenarios de América Latina y, por primera vez, por varias ciudades estadounidenses. El anuncio consolida el gran momento del cantante y su crecimiento sostenido en la escena global.

El referente argentino del género urbano, Paulo Londra, iniciará el año con presentaciones de alto impacto. Será uno de los headliners del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar el 27 de febrero, antes de regresar en agosto al Movistar Arena. En Argentina, su parada destacada será el 14 de marzo en el Lollapalooza Argentina.

Asimismo, el tour también incluirá una fecha en Paraguay el 18 de abril en el Puerto de Asunción, reafirmando su fuerte vínculo con el público sudamericano.

Foto: Prensa Paulo Londra.

El desembarco en Estados Unidos y México

Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos en mayo, con una serie de presentaciones que lo llevarán a escenarios emblemáticos. El 21 de mayo actuará en el Palladium Times Square, en Nueva York, y dos días después será parte del Sueños Festival en Chicago.

La gira continuará el 26 de mayo en The Fillmore de Miami y el 28 en The Belasco de Los Ángeles, para cerrar el tramo estadounidense el 31 de mayo en La Onda Fest, en Napa. Este desembarco representa un paso estratégico en su expansión hacia el mercado angloparlante.

En paralelo, el artista también visitará México en mayo, con fechas en el Auditorio Josefa de Querétaro y en la tradicional Feria de San Marcos en Aguascalientes, consolidando su popularidad en ese país.

Foto: Prensa Paulo Londra.

Regreso a Latinoamérica y cierre en Perú

Paulo Londra llega por primera vez a los Estados Unidos, pero el tramo final de su gira 2026 volverá a poner el foco en Latinoamérica. En agosto regresará a México para presentarse en Puebla, Mérida y Monterrey, ampliando su alcance en distintas regiones del país, publicó Revista Caras.

Colombia será otra parada clave, con un show programado el 8 de agosto en el Movistar Arena, mientras que en Perú cerrará el tour el 29 de agosto en el Estadio Nacional, uno de los recintos más importantes de la región.

Con este anuncio, el cantante cordobés reafirma su proyección internacional y su capacidad para convocar multitudes en distintos mercados. La gira 2026 no solo amplía fronteras, sino que consolida a Paulo Londra como uno de los artistas argentinos con mayor presencia global en la actualidad.