Julieta Puente anunció que espera una nena y reveló su nombre: “Te soñamos”

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente compartió uno de los momentos más felices de su vida al anunciar el sexo y el nombre del bebé que espera junto a su esposo, Facundo Miguelena. La pareja reveló que tendrán una niña y que se llamará Serena.

El anuncio se realizó a través de un emotivo video grabado en el jardín de su casa. En las imágenes, se ve a Puente de espaldas mientras Miguelena sostiene los resultados médicos junto a dos bengalas, una celeste y otra rosa. Finalmente, elige la rosa y el humo confirma que esperan una nena. La reacción fue inmediata:

abrazos, lágrimas y un salto de felicidad que conmovió a sus seguidores.

Instagram: Julieta Puente

“Te soñamos desde antes de que llegues”

Junto al video, Puente publicó un mensaje cargado de emoción dedicado a su hija:

“No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena. Una mitad de papá, otra de mamá. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo”.

En el texto también hizo referencia a su comunidad digital, a quienes suele llamar “tías”, y bromeó con la llegada de una “mini Shulai”, apodo cariñoso derivado de su propio nombre.

Un embarazo muy esperado

Hace menos de un mes, la influencer había confirmado su embarazo con una foto en la playa junto a Miguelena sosteniendo la primera ecografía. En aquel momento confesó que llevaba más de tres meses guardando el secreto y que la ansiedad por contarlo fue enorme.

Además, reveló que el nombre Serena lo tenía elegido desde hacía dos años y que siempre había manifestado su deseo de tener una niña, algo que finalmente se cumplió.

De cara a esta nueva etapa, Puente adelantó que continuará compartiendo su experiencia con sus seguidoras y que prepara contenidos especiales, como rutinas de entrenamiento adaptadas para embarazadas. Así, consolida el vínculo con su comunidad mientras transita la dulce espera de Serena.