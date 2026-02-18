 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Espectáculos

Julieta Puente anunció que espera una nena y reveló su nombre: “Te soñamos”

La influencer confirmó junto a su esposo, Facundo Miguelena, que serán padres de una niña. La emotiva revelación se realizó en el jardín de su casa con una bengala rosa y un mensaje dedicado a su comunidad.

18 de Febrero de 2026
Julieta Puente y Facundo Miguelena
Julieta Puente y Facundo Miguelena Foto: Instagram Julieta Puente

La influencer confirmó junto a su esposo, Facundo Miguelena, que serán padres de una niña. La emotiva revelación se realizó en el jardín de su casa con una bengala rosa y un mensaje dedicado a su comunidad.

La influencer y entrenadora argentina Julieta Puente compartió uno de los momentos más felices de su vida al anunciar el sexo y el nombre del bebé que espera junto a su esposo, Facundo Miguelena. La pareja reveló que tendrán una niña y que se llamará Serena.

 

El anuncio se realizó a través de un emotivo video grabado en el jardín de su casa. En las imágenes, se ve a Puente de espaldas mientras Miguelena sostiene los resultados médicos junto a dos bengalas, una celeste y otra rosa. Finalmente, elige la rosa y el humo confirma que esperan una nena. La reacción fue inmediata:

abrazos, lágrimas y un salto de felicidad que conmovió a sus seguidores.

Instagram: Julieta Puente
Instagram: Julieta Puente

“Te soñamos desde antes de que llegues”

Junto al video, Puente publicó un mensaje cargado de emoción dedicado a su hija:

 

“No tiene sentido lo mucho que te manifestamos y soñamos desde mucho antes de que llegues, nuestra pequeña Serena. Una mitad de papá, otra de mamá. Tenemos una ansiedad por conocerte y desde que nos enteramos de tu llegada, toda nuestra vida se iluminó por completo”.

Instagram: Julieta Puente
Instagram: Julieta Puente

 

En el texto también hizo referencia a su comunidad digital, a quienes suele llamar “tías”, y bromeó con la llegada de una “mini Shulai”, apodo cariñoso derivado de su propio nombre.

Instagram: Julieta Puente
Instagram: Julieta Puente

Un embarazo muy esperado

Hace menos de un mes, la influencer había confirmado su embarazo con una foto en la playa junto a Miguelena sosteniendo la primera ecografía. En aquel momento confesó que llevaba más de tres meses guardando el secreto y que la ansiedad por contarlo fue enorme.

Instagram: Julieta Puente
Instagram: Julieta Puente

 

Además, reveló que el nombre Serena lo tenía elegido desde hacía dos años y que siempre había manifestado su deseo de tener una niña, algo que finalmente se cumplió.

Instagram: Julieta Puente
Instagram: Julieta Puente

 

De cara a esta nueva etapa, Puente adelantó que continuará compartiendo su experiencia con sus seguidoras y que prepara contenidos especiales, como rutinas de entrenamiento adaptadas para embarazadas. Así, consolida el vínculo con su comunidad mientras transita la dulce espera de Serena.

Temas:

Julieta Puente influencer
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso