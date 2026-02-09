Nació el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín

La espera llegó a su fin: Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres por primera vez. El nacimiento se produjo en la ciudad de Barcelona y la noticia fue confirmada este lunes por medios españoles, generando una rápida repercusión en redes sociales y portales de espectáculos.

Si bien la pareja aún no realizó un anuncio oficial, trascendió que el bebé nació en buen estado de salud. Hasta el momento no se difundieron detalles sobre el peso, el nombre ni el tipo de parto, manteniendo el perfil reservado que ambos suelen cuidar en su vida privada.

La primicia fue revelada en el programa Y ahora Sonsoles, emitido por Antena 3, uno de los ciclos más vistos de la televisión española. Allí, la periodista Lorena Vázquez confirmó la información en vivo y expresó: “Tenemos un bebé nuevo en este mundo. Úrsula Corberó dio a luz en Barcelona”, lo que desató una fuerte repercusión mediática.

Durante la emisión también se dio a conocer que la actriz había considerado inicialmente dar a luz en Buenos Aires. “Hubo un cambio de planes, porque en un principio estaba previsto que el nacimiento fuera en Argentina”, señaló la panelista, alimentando versiones que circulaban desde hacía meses.

A lo largo del embarazo, Corberó pasó largas estadías en el país acompañada por la familia de su pareja, en especial por Ricardo Darín y Florencia Bas. Esa cercanía reforzó las especulaciones sobre un posible nacimiento en suelo argentino, opción que finalmente fue descartada.

En los días previos, la pareja compartió en redes sociales imágenes vinculadas a los preparativos, como el armado de la cuna y compras de último momento.

Además, Ricardo Darín y su esposa se instalaron en España para acompañar este momento tan especial. Incluso, durante el fin de semana se viralizó un video del reconocido actor caminando por Madrid junto a su nuera.

Una pareja que trascendió las pantallas

Úrsula Corberó y el Chino Darín están juntos desde 2015, cuando se conocieron durante el rodaje de la serie La Embajada. Desde entonces, han construido una relación sólida y de bajo perfil, alternando su residencia entre España y Argentina según sus compromisos profesionales.