Piden ayuda para reconstruir una vivienda afectada por una explosión en Paraná: cómo colaborar

REDACCIÓN ELONCE
Un pedido de solidaridad se multiplicó en la ciudad de Paraná luego de que una explosión en una vivienda provocara pérdidas totales y dejara a una mujer de 80 años sin su hogar.
Un pedido de solidaridad conmueve por estas horas a vecinos y vecinas de la ciudad de Paraná, luego de que una explosión en una vivienda ubicada sobre calle Jacinto Zaragoza provocara pérdidas materiales totales. El hecho ocurrió el jueves de la semana pasada y tuvo como principal afectada a Elena, una mujer de 80 años que residía sola en la casa familiar.
Si bien el episodio pudo haber tenido consecuencias fatales, la mujer logró sobrevivir gracias a la rápida intervención de los vecinos. Familiares de la damnificada explicaron que actualmente se encuentra fuera de peligro, aunque sufrió diversas lesiones producto de la explosión y el derrumbe parcial de la vivienda.
Ricardo y Esteban Lencina, familiares directos de Elena, dialogaron con Elonce y brindaron detalles sobre su estado de salud. “Ella está bien. Lo que tiene son las quemaduras de mano, brazos y un poco la cara y el pelo. Tiene algunas lastimaduras en el pie y las piernas, pero ella está bien. Hablas con ella y te reconoce. No ha perdido ninguno de los sentidos”.
Cómo ocurrió la explosión y el rescate
Según relataron, el hecho se desencadenó cuando la mujer intentó encender la cocina. “Ella estaba en la cocina, quiso prender la hornalla, escuchó un ruido y luego vino la explosión, que la empujó y la tiró. Cayó el techo y eso cayó encima de ella”, explicó uno de los familiares.
El derrumbe dejó a la mujer atrapada entre los restos de la construcción, en una situación crítica. “Quedó entre la pared de la cocina y el techo, en ese triángulo. Ahí vinieron los vecinos y la pudieron rescatar”, destacaron, subrayando el rol fundamental que tuvo la solidaridad inmediata del barrio.
Tras ser asistida, Elena fue trasladada para recibir atención médica, mientras se constataba que la vivienda había quedado prácticamente destruida. La explosión generó daños estructurales severos que obligan a demoler gran parte de la casa.
La casa, inhabitable y con riesgo de derrumbe
Actualmente, la mujer no puede regresar a su hogar. “El tema son los bienes materiales, ya que está difícil levantar esta casa nuevamente. Ahora ella va a ir a vivir por un tiempo a la casa de la hermana, que es una casa chica”, señalaron sus familiares.
Además, remarcaron que la vivienda presenta un alto riesgo estructural. “La casa es inhabitable y está en riesgo de derrumbe una de las piezas”, advirtieron, lo que obliga a encarar una reconstrucción casi total del inmueble.
Los costos de la obra representan una gran dificultad para la familia. “Los costos son bastante altos porque me explicaron es más barato levantar una casa de cero que hacer esto: voltear la casa, hay que tirar escombro y volver a construir”, explicaron, al tiempo que manifestaron la intención de que Elena pueda regresar a su hogar.
Un fuerte valor sentimental y el llamado a la comunidad
La casa no es solo una construcción más para la familia. “Esta casa es la casa paterna, tiene su historia muy sentimental. Acá vivieron sus padres, estuve viviendo 18 años, también los hermanos de ella”, relataron, resaltando el valor emocional del lugar.
Frente a este escenario, la familia lanzó un pedido de solidaridad a la comunidad. “Estamos viendo si podemos encontrar ayuda de la sociedad”, expresaron, e informaron que se habilitó un alias bancario para recibir donaciones de dinero: lencina.elena.
Además, detallaron otras formas de colaborar: “Nosotros empezamos hacer una rifa para poder ayudarla a ella a levantar la casa. No sé si toda, pero por lo menos para hacer una pieza, un baño y una cocina”. También se reciben ladrillos, bolsas de arena y materiales de construcción.
Quienes deseen comunicarse directamente con la familia pueden hacerlo al teléfono 3434695938, con el objetivo de sumar ayuda a este pedido de solidaridad que busca devolverle a Elena la posibilidad de volver a su hogar.