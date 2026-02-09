Cine Club Musidora estrena la película “Los Abrazos”, este miércoles en la sede de Barriletes

Será a las 20.30 en la sede de Barriletes (Courreges 418). La función contará con la presencia del protagonista: Javier Bonatti. Habrá servicio de cantina y se puede llevar reposeras. La entrada es un bono contribución de 2.000 pesos. Se suspende por lluvia.
Cine Club Musidora invita al estreno en Paraná de “Los abrazos”, ópera prima del realizador santafesino Fabián Cabrera. Será el miércoles 11 de febrero a las 20.30 (puntual) en la sede de Barriletes (Courreges 418). La función contará con la presencia del protagonista: Javier Bonatti. Habrá servicio de cantina y se puede llevar reposeras. La entrada es un bono contribución de 2.000 pesos. Se suspende por lluvia.
Los Abrazos es una película que pone en primer plano los afectos. Filmada entre Santa Fe y Rincón, narra el regreso inesperado de Emma a su hogar luego de dos años de ausencia. Sus hermanas, Amanda y Malena, y su madre habían perdido toda esperanza de volver a verlo. Nadie sabe dónde estuvo ni por qué se fue. El reencuentro abre un territorio frágil, atravesado por el amor y la incertidumbre: cada integrante de la familia intenta recomponer el vínculo a su manera, mientras persiste un temor silencioso, el de una nueva partida.
Protagonizada por Javier Bonatti junto a Alejandrina Echarte, Sofía Gerboni y María Rosa Pfeiffer, Los abrazos construye un relato íntimo sobre los lazos familiares, las ausencias y lo que no se dice. El guion fue escrito por Cabrera en colaboración con Bonatti y Victoria Cozzarín, y la película se apoya en actuaciones de fuerte naturalismo y una puesta en escena sensible que encuentra en lo cotidiano su potencia emocional.
La función es organizada por Cine Club Musidora en el marco del ciclo de cine argentino que se extenderá a todos los miércoles de febrero en la sede de la radio comunitaria y revista Barriletes, que este año celebra su 25 aniversario. En esta oportunidad estará presente Javier Bonatti y oficiará como presentador el escritor Gustavo Labriola.
La entrada es un bono contribución de 2.000 pesos. Habrá servicio de cantina a cargo de Barriletes. Las personas que lo deseen pueden llevar sus reposeras.