Marcelo Casaretto afirmó que está dispuesto a ser candidato a Gobernador en 2027

Alejado de cargos públicos, el ex diputado nacional Marcelo Casaretto manifestó su intención de competir por la gobernación en 2027. Sostuvo que el PJ necesita una representación política clara y afirmó que no puede ser “comprado ni condicionado”.
La candidatura a gobernador de Casaretto en 2027 comenzó a tomar forma tras declaraciones públicas del ex diputado nacional, quien aseguró estar dispuesto a competir electoralmente en los próximos comicios provinciales, aunque remarcó que cualquier definición deberá surgir de una decisión colectiva dentro del Partido Justicialista.
En una entrevista concedida al medio Letra P, Casaretto sostuvo que, si bien resulta temprano para definir candidaturas, el peronismo atraviesa un momento de replanteo profundo. En ese contexto, lanzó una frase que generó repercusión en el escenario político: “Estoy dispuesto a ser candidato a gobernador”.
Desde que concluyó su mandato legislativo en 2023, el ex funcionario mantiene un rol secundario dentro de la estructura partidaria provincial. Su nombre no formó parte de las listas del PJ en las elecciones de medio término, aunque continúa activo en el debate político a través de redes sociales, donde formula críticas tanto al gobierno provincial de Rogelio Frigerio como a la gestión nacional de Javier Milei.
Casaretto argumentó que el peronismo “necesita una representación política que hoy no tiene” y señaló que una de las razones por las cuales evaluaría una candidatura es su independencia frente a presiones políticas o económicas. “A mí no me pueden comprar ni condicionar”, afirmó según publicó Letra P.
Con experiencia en la gestión pública —fue ministro de Economía, Obras y Servicios Públicos durante la gobernación de Jorge Busti en 1997—, el dirigente destacó su presencia digital como una herramienta de posicionamiento. “Me mantengo arriba en la opinión pública”, aseguró, y agregó que sus publicaciones alcanzaron “tres millones de vistas” en plataformas como X, Instagram y Facebook.
Si bien evitó confirmar un lanzamiento formal, sus declaraciones reabrieron el debate interno en el PJ entrerriano de cara al armado político rumbo a 2027.