ATE se movilizará en Paraná contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno

Este miércoles por la tarde, ATE encabezará una movilización en Paraná en rechazo a la reforma laboral. La protesta incluirá reclamos salariales, paritarias y oposición a cambios previsionales, sin afectar la prestación de servicios.
La movilización de ATE contra la reforma laboral en Paraná se realizará este miércoles desde las 18:30, en el marco de una jornada de protesta convocada contra la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.
La concentración fue anunciada en Plaza de Mayo, desde donde los manifestantes marcharán hacia Casa de Gobierno. Según se informó, la jornada de lucha no incluyó paro de actividades, por lo que los servicios públicos funcionarán con normalidad durante toda la jornada.
La protesta se desarrolló en simultáneo con el tratamiento parlamentario de la reforma laboral, una iniciativa que generó el rechazo de distintos sectores sindicales por considerar que avanza sobre derechos adquiridos de los trabajadores estatales y privados.
Además del rechazo a la reforma laboral, la movilización reunió otros reclamos del ámbito provincial. Entre ellos, ATE incluyó el pedido de convocatoria urgente a paritarias estatales, un aumento salarial acorde al contexto inflacionario y la reincorporación de trabajadores cuyos contratos no fueron renovados en dependencias públicas.
Otro de los ejes de la manifestación fue la oposición a una reforma previsional propuesta por el gobernador Rogelio Frigerio, que también generó preocupación entre los gremios estatales por su posible impacto en las condiciones de retiro y jubilación.
Desde la organización sindical señalaron que la movilización buscó visibilizar un conjunto de demandas que, afirmaron, no tuvieron respuestas satisfactorias por parte de los distintos niveles del Estado. En ese sentido, remarcaron que la protesta se enmarcó en un plan de acción más amplio, sin afectar la atención al público ni los servicios esenciales.
La jornada se desarrolló bajo un esquema de movilización pacífica, con consignas centradas en la defensa del empleo, el salario y el sistema previsional, en un contexto de debate político y legislativo a nivel nacional y provincial.