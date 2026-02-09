El sector turístico, hotelero y gastronómico destacó el impacto positivo de la Fiesta del Mate

Desde la Unión de Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) – Seccional Paraná, señalaron que este tipo de celebraciones no solo generan empleo directo durante el evento, sino que también fortalecen a clubes e instituciones que participan con cantinas y actividades solidarias, obteniendo recursos fundamentales para su labor social.

Además, destacaron el trabajo de quienes sostuvieron un predio ordenado y seguro, junto al acompañamiento de los equipos de asistencia y seguridad, remarcando que el turismo y la cultura son herramientas concretas para el desarrollo local y la generación de puestos de trabajo.

Por su parte, el Paraná Bureau de Congresos y Convenciones subrayó que esta edición tuvo un impacto altamente positivo en la actividad hotelera, turística y comercial, con un notable movimiento de visitantes, mayor ocupación hotelera e incremento del consumo gastronómico. En ese sentido, valoraron el evento como un motor estratégico que consolida a Paraná como sede de grandes encuentros y celebraciones populares.

En la misma línea, la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná felicitó al Municipio por la organización de una fiesta que crece año tras año y posiciona a la ciudad como anfitriona de eventos culturales de alcance nacional. También remarcaron que la realización durante un fin de semana ordinario permitió generar un movimiento económico significativo, dinamizando sectores clave más allá de los habituales fines de semana largos.

Las entidades coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre el sector público y privado para seguir proyectando a Paraná como destino turístico y cultural, con eventos que dejan una marca positiva en la identidad de la ciudad y contribuyen al crecimiento sostenido de su economía.