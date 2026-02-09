Así se diseñó el camarín de Lali con sello entrerriano en la Fiesta del Mate

REDACCIÓN ELONCE
El camarín de Lali en la Fiesta del Mate marcó el pulso de una historia que unió música, diseño y emprendedurismo local. En diálogo con Elonce, la responsable de la empresa que decoró el lugar contó cómo fue el trabajo y la repercusión.
El camarín de Lali en la Fiesta del Mate fue uno de los espacios que más llamó la atención durante la edición número 35 del tradicional evento realizado en Paraná. Mientras miles de personas disfrutaban del show que cerró la segunda noche del festival, detrás del escenario se gestaba una historia que combinó creatividad, trabajo artesanal y la impronta de un emprendimiento familiar entrerriano.
La cantante Lali Espósito fue la encargada de poner el broche final a la jornada, en un espectáculo que convocó a una multitud y tuvo fuerte repercusión en redes sociales. En ese contexto, las imágenes de su camarín comenzaron a circular rápidamente: espejos con luces, detalles en tonos rosados, alfombras, cuadros y una ambientación cuidada que reflejaba tanto el estilo de la artista como el sello de quienes lo diseñaron.
La responsable de ese trabajo fue Romina Gómez, titular de Mirarte Espejos y Deco, un emprendimiento familiar con base en Paraná. En diálogo con Elonce, relató cómo surgió la posibilidad de participar en un evento de tal magnitud y cuáles fueron los pedidos específicos de la artista.
“Nosotros somos un emprendimiento de decoración que trabaja con espejos y artículos decorativos. Fuimos convocados por la empresa que tuvo a cargo la ambientación general del evento y nos tocó intervenir en los camarines de todos los artistas”, explicó Gómez, al detallar el inicio del vínculo laboral.
Un pedido sencillo, con detalles clave
Según contó la emprendedora, el requerimiento de Lali fue claro y concreto. “No tuvo demasiados requisitos. Ella pidió dos espejos con luces para su camarín: uno tipo maquillador, con espacio para apoyar los productos, y otro de cuerpo entero”, señaló. A diferencia de otros artistas, que solicitaron únicamente espejos convencionales, el equipo de la cantante sumó el pedido de iluminación integrada, un detalle que terminó marcando la diferencia.
A partir de esa base, el equipo de Mirarte decidió aportar su propia impronta. “Más allá de cumplir con lo solicitado, sumamos alfombras, almohadones, cuadros, lámparas y plantas. Elegimos una paleta en tonos rosados para darle calidez y personalidad al espacio”, indicó Gómez.
La decoración no se limitó solo al camarín de Lali, sino que alcanzó a otros artistas que participaron del festival. Sin embargo, la presencia de la cantante y de su cuerpo de bailarines hizo que ese espacio tuviera un tratamiento especial dentro del backstage.
Trabajo en equipo y apuesta local
La emprendedora destacó que el trabajo se realizó en conjunto con la empresa encargada de la logística general del evento y con el apoyo del municipio. “Fue un trabajo en equipo. Nosotros aportamos nuestros productos y nuestra mirada estética para que los camarines no fueran solo funcionales, sino también agradables y memorables para los artistas”, afirmó.
El proyecto tuvo además un fuerte componente familiar. “Somos un emprendimiento familiar y vino toda la familia a ayudar. Para nosotros fue un orgullo enorme. Le pusimos mucho amor al trabajo”, relató Gómez, al remarcar la emoción que generó ver el resultado final difundido en redes sociales y medios de comunicación.
Repercusión y visibilidad
La exposición que tuvo el camarín de Lali en la Fiesta del Mate generó un impacto inmediato en la visibilidad del emprendimiento. Las imágenes compartidas por Elonce y por el propio público comenzaron a viralizarse, lo que se tradujo en consultas y reconocimiento para la marca.
“Tuvo mucha repercusión. Estuvimos también afuera del predio regalando stickers y sorteamos entradas. Fue muy emocionante, sobre todo ver la reacción de las chicas que ganaron los pases para el show”, contó la emprendedora.
Gómez valoró además el espacio que el festival brindó a los emprendedores locales. “La Fiesta del Mate tuvo esa impronta: permitir que muchos emprendimientos de Paraná puedan participar y mostrarse. Ojalá se sostenga y se potencie en las próximas ediciones”, sostuvo.
Un camino de crecimiento
Mirarte Espejos y Deco lleva seis años de trayectoria en la ciudad y se dedica principalmente a la venta mayorista de espejos y artículos de decoración, con alcance en distintas localidades de Entre Ríos y parte de Buenos Aires. Para Gómez, esta experiencia marcó un antes y un después.
“Es la primera vez que participamos tan de lleno en un evento de esta magnitud. El año pasado solo habíamos aportado espejos, pero esta vez pudimos involucrarnos en toda la decoración. Estamos muy contentos”, concluyó.
La historia detrás del camarín de Lali en la Fiesta del Mate dejó en evidencia que, detrás de los grandes shows, también hay talento local, esfuerzo familiar y emprendimientos entrerrianos que encuentran en estos eventos una oportunidad para crecer y proyectarse.