Abundante agua en Av. Ramírez y Dean J.Alvarez: continúan los trabajos de limpieza de la nueva cañería

En la intersección de Dean J. Álvarez y Avenida Ramírez, se produjo un derrame de agua como parte de los trabajos de limpieza en la nueva cañería que mejorará el servicio en Paraná.
En el mediodía de este martes, un derrame de agua se registró en la intersección de Dean J. Álvarez y Avenida Ramírez, en la ciudad de Paraná, generando preocupación entre los vecinos y conductores. Según informaron desde la empresa encargada de las obras, los trabajos corresponden a la limpieza de las cañerías de la nueva red de agua potable de la Planta Echeverría.
Limpieza de cañerías y corte programado de agua
Como parte de los trabajos, se realizan limpiezas técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de las nuevas tuberías. Sin embargo, debido a que este proceso se lleva a cabo por etapas, los cortes de agua son necesarios para no resentir el servicio.
A pesar de la presencia de un gran caudal de agua en la calzada, que llegó hasta la zona de Jujuy, la situación fue monitoreada de cerca para evitar mayores inconvenientes. Se recomienda a los motociclistas y automovilistas que circulen por la zona con precaución, debido a que el agua sobre la calzada generaba superficies resbaladizas.
Avances en los trabajos y mejoras en el servicio de agua
Este derrame de agua no corresponde a agua potable, sino que es agua utilizada exclusivamente para las tareas de limpieza de las cañerías. Estos trabajos se realizan para garantizar la calidad del agua que llegará a los hogares de la zona, mejorando así el servicio en el sector.
La buena noticia es que los trabajos se encuentran en la etapa final, por lo que se espera que pronto la nueva cañería esté en funcionamiento pleno, beneficiando a los vecinos de la zona. A pesar de los inconvenientes temporales, los controles técnicos seguirán durante el día y las tareas podrían extenderse si fuera necesario para asegurar la correcta ejecución de las obras.