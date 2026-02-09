Presunta mala praxis en Nogoyá: establecieron la fecha de la autopsia

La investigación judicial por mala praxis en Nogoyá sumó un paso determinante: el miércoles 11, a las 9, se realizará la autopsia al cuerpo de Paola García en la Morgue Judicial de Oro Verde, según lo dispuso el fiscal Fernando Martínez.

Paola García tenía 39 años, era madre de tres hijos y acudió en reiteradas oportunidades al Hospital San Blas de Nogoyá entre el lunes 19 y el viernes 23 de enero, período en el que recibió distintos diagnósticos, ninguno certero, tras ser atendida por nueve profesionales de la salud.

Durante esos días, la mujer estuvo a punto de ingresar al quirófano, pero ante la negativa del anestesista a sedarla se decidió su derivación al Hospital San Martín de Paraná, donde finalmente falleció a causa de una infección generalizada.

La medida judicial y los profesionales intervinientes

El fiscal Martínez ordenó la exhumación del cuerpo y su traslado a Oro Verde, donde la autopsia estará a cargo de tres profesionales: María Luciana Langui, Marcelo Benetti, ambos de Gualeguaychú, y Adrián Siemens, de Concepción del Uruguay.

Desde el 30 de enero, la Fiscalía puso a disposición de las partes la historia clínica completa y notificó a los nueve médicos mencionados para que designen abogados defensores, trámite que ya fue cumplido en todos los casos, publicó EntreRíosAhora.

Entre ellos se encuentra la médica Desiré Nahir Márquez, de 32 años, quien se desempeña en el Hospital San Blas y quedó señalada como una de las profesionales que intervino en el diagnóstico que recibió Paola García.

La defensa de la médica señalada

El abogado Aguirre, representante legal de Márquez, defendió con firmeza su actuación y cuestionó la versión de la familia. En ese sentido, expresó: “un falso conocimiento de las cosas de parte de los familiares, un error propio de quien no le han explicado razonadamente estas cuestiones, o una verdadera ignorancia, o tal vez, alguna mente que ha sido muy malévola”.

El letrado remarcó que su defendida no fue la única profesional que atendió a la paciente: “Marquez no fue la única médica que la atendió. De todo el grupo que la atendió, tienen que haber sido entre ocho y nueve médicos”.

Además, agregó: “Unos, por una cosa; otros, por otra; otros, por derivaciones, hasta llegar al óbito, aquel 23 de enero en Paraná”.

La reconstrucción de los hechos médicos

Al detallar la secuencia de atención, el abogado Martínez señaló: “Hay una sucesión de hechos en muy corto espacio de tiempo, 19 al 23 (de enero), muy rápido. Estamos hablando de prácticamente cinco días a la semana, en donde sucedió lo mismo”.

Según EntreRíosAhora, también explicó: “Cuando esta mujer ingresa, que la ve la doctora Victoria Ramón, el 19 de enero, le da un diagnóstico, habla de un síndrome respiratorio, aparentemente por el tabaquismo, que está dicho en la Historia Clínica”.

Luego precisó: “El 21 vuelve al hospital y se le hace un diagnóstico más agudo. Le diagnostica una gastroenteritis aguda. Tampoco queda internada”.

El descargo y el impacto emocional

Sobre la atención del jueves 22, el abogado afirmó: “Cuando la doctora Márquez la atiende, no entra acompañada, sino que entra sola. Le hacen todas las preguntas de rigor, y cuando la hace acostar en la camilla, la señora subió sola sin necesidad de apoyo o ayuda”.

Finalmente, describió el impacto emocional del caso en su defendida: “Así como está la familia, tal vez ella esté más dolorida, porque a ella se le escapó una vida”.

Y concluyó con una frase que refleja la carga humana del proceso judicial: “ella solo espera que un día llueva para poder caminar bajo la lluvia y llorar sin que nadie vea sus lágrimas”.