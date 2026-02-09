La historia de la agenciera que vendió la boleta ganadora del Quini: “Dejé Paraná por amor”

La agencia 884 de Concepción del Uruguay se convirtió en protagonista del Quini 6 luego de vender una de las boletas ganadoras del Siempre Sale. Su vendedora, María Alejandra Volpe, relató: “Una de las cinco boletas ganadoras cayó acá en Concepción del Uruguay, estamos muy contentos porque al cabo de los 25 años que llevamos en la agencia recién este año nos hemos cambiado de local y parece que ha traído muy buena suerte”.

El premio, cercano a los 12 millones de pesos, fue adjudicado a un cliente que “jugó un numerito, le puso mucha plata a las 4 cifras y fue el adjudicatario”, aunque todavía se desconoce su identidad.

Para la agencia, el hecho representa un logro histórico: “La alegría y la publicidad que ustedes nos hacen sirve un montón tanto para acá como para nuestra zona también, de ser uno de los afortunados de haber vendido, porque no es fácil. Por ahí se complica; en 25 años creo que es la segunda o tercera vez que vendemos un premio así tan grande”, explicó Volpe.

Una agencia con historia y buena suerte

La agencia 884, ubicada sobre Boulevard Irigoyen en el microcentro de Concepción del Uruguay, había renovado recientemente su local y mobiliario, lo que según Volpe contribuyó a atraer la suerte: “Sabíamos que íbamos a dar un premio porque instalamos toda la nueva agencia y los muebles nos los vendió una agencia de allá de Paraná que estaba ubicada en la Galería Almendral, y el dueño dijo: ‘vos vas a vender la suerte en Concepción del Uruguay’”.

Además, destacó la tradición de la agencia y los premios previos: “Uno nunca sabe cuándo va a llegar la suerte, pero siempre trabajamos con constancia y con nuestros clientes fijos”.

Una agencia de Concepción del Uruguay vendió una boleta ganadora del Quini 6

La vendedora, oriunda de Paraná pero residente hace 10 años en Concepción del Uruguay. “Me enamoré de un uruguayo, dejé mi vida en Paraná y me vine para acá para Concepción. Él tenía una agencia de quiniela que ahora manejo yo. Tenemos un hijo en común”, relató.

Volpe agradeció la confianza de los jugadores y resaltó el valor de la comunidad local: “Tengo clientes que me conocen hace mucho y que juegan siempre en nuestra agencia. Eso también nos hace sentir parte de la historia de los premios que entregamos”.

Expectativas y futuro de la agencia

Volpe expresó su deseo de que la agencia siga siendo un referente: “Ojalá que sigan vendiendo premios ganadores de Quini 6, de la Quiniela, y que más gente en Concepción del Uruguay los vaya a conocer. Que el 2026 nos traiga muchos premios para todos nuestros clientes”.