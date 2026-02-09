 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Un golpe de suerte en Entre Ríos: en qué localidad se jugó la boleta ganadora del Quini 6

La suerte volvió a tocar a Entre Ríos: un ganador del Quini 6 fue registrado en Concepción del Uruguay, donde se jugó una de las boletas premiadas de la modalidad Siempre Sale.

9 de Febrero de 2026
Hubo un solo ganador en Entre Ríos.

REDACCIÓN ELONCE

Quini 6 Siempre Sale. Un nuevo golpe de suerte llegó a Entre Ríos luego de confirmarse que uno de los ganadores del Quini 6 fue registrado en Concepción del Uruguay, ciudad donde se jugó una de las boletas premiadas correspondientes al último sorteo del tradicional juego de azar este domingo.

 

Detalles del sorteo y números ganadores

El premio corresponde a la modalidad Siempre Sale, una de las más atractivas del Quini 6, que garantiza ganadores aun cuando no se acierten todos los números.

 

En este sorteo, hubo un total de 31 ganadores en todo el país que lograron acertar los cinco números sorteados, que fueron: 23 – 04 – 32 – 37 – 38 – 07.

 

Cada uno de los apostadores beneficiados cobrará la suma exacta de $12.844.784,03, un monto que representa un alivio económico significativo y que despierta gran expectativa en cada edición del juego.

La agencia entrerriana espera que el ganador se presente.

